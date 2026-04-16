COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE LE REPORT DE PUBLICATION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES COMPTES ANNUELS 2025/2026

Communiqué de presse

Lesquin, 16 avril 2026 - 18h00

NACON ANNONCE LE REPORT DE PUBLICATION

DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ET

DES COMPTES ANNUELS 2025/2026

Lesquin, le 16 avril 2026 - Nacon (la « Société ») (code ISIN FR0013482791) annonce le report de la publication de son chiffre d’affaires et de ses comptes annuels 2025/2026.

La publication du chiffre d’affaires annuel 2025/2026, initialement prévue le 27 avril 2026, est reportée au 18 mai 2026.

La publication des comptes annuels 2025/2026, initialement prévue le 1er juin 2026, est reportée au 20 juillet 2026 après bourse.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026/2027 sera également publié le 20 juillet 2026.

Chiffre d’affaires annuel 2025/2026 lundi 18 mai 2026 Résultats annuels 2025/26

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026/2027 lundi 20 juillet 2026

Diffusion des communiqués de presse après Bourse

Par ailleurs, la Société rappelle que, par communiqué de presse en date du 3 mars 2026, elle avait annoncé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice par le Tribunal de commerce de Lille Métropole. La Société informera le marché de toute évolution significative de sa situation et de l'avancement de cette procédure.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires annuel 2025/2026, le 18 mai 2026 (après Bourse)





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024/2025 : 167,9 M€







RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2024/2025 : 1,1 M€







EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

25 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP











CONTACT PRESSE : nacon@havas.com









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