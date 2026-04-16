Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats annuels 2025

Charenton-le-Pont, le 16 avril 2026



Résultats annuels 2025

Résilience des résultats dans un contexte de net ralentissement du marché global des spiritueux et de certains déréférencements en France

EBITDA de 13,6 M€ en 2025, soit 7,9% du chiffre d’affaires, comparé à 15,2 M€ en 2024 (8,1% du chiffre d’affaires)

Résultat net part du Groupe de 9,1 M€ en 2025, comparé à 9,6 M€ en 2024

Impact significatif de l’inflation sur le coût de revient des liquides en fin de maturation, partiellement compensée par les ajustements tarifaires et la bonne maîtrise de coûts





NB : Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés annuels 2025, arrêtés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 15 avril 2026. Toutes les procédures d’audit ont été effectuées.

Fahd Khadraoui, directeur général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « 2025 aura été une année exigeante. Une année de transition pour MBWS marquée par un net ralentissement du marché mondial des spiritueux et par les déréférencements temporaires que nous avons subis en France. Dans ce contexte, le Groupe a bien résisté à ces vents contraires. Si notre chiffre d’affaires recule, nous avons su préserver nos taux de marges, tant au niveau de la marge d’EBITDA que de la marge brute, malgré un impact significatif de l’inflation sur le coût de revient de nos liquides en vieillissement.

Face à ces défis, nous avons agi avec constance et discipline, en combinant ajustements tarifaires strictement nécessaires et maîtrise rigoureuse de nos coûts. Mais au-delà de ces efforts, 2025 a surtout été une année de transformation, avec des avancées concrètes sur chacun de nos piliers : sur nos Marques Stratégiques Internationales et nos Marques Flagship Locales, nous avons mené des ajustements de prix tout en développant des innovations et rénovations de produits ciblées ; sur nos Marques d’Agences, nous avons enrichi notre portefeuille de nouveaux contrats et franchi une étape supplémentaire avec l’acquisition d’un distributeur ; enfin, nos Services Industriels ont connu un développement soutenu avec la signature de nouveaux contrats, le lancement des investissements associés et la finalisation de la modernisation de notre distillerie.

Notre ambition est de pouvoir nous appuyer sur ces fondations, ainsi que sur nos initiatives à venir, afin de faire face à un environnement de marché qui demeure orienté à la baisse et fortement concurrentiel. »

Compte de résultat simplifié de l’exercice 2025

(en millions d'euros sauf BPA) 2024 2025 Variation 2025/2024 Chiffre d’affaires net (hors droits) 188,4 172,0 -16,4 Marge brute 73,6 66,9 -6,7 Taux de marge brute 39,1% 38,9% EBITDA 15,2 13,6 -1,6 Taux de marge d’EBITDA 8,1 % 7,9% Résultat opérationnel courant 8,9 7,8 -1,1 Résultat net part du Groupe 9,6 9,1 -0,5 dont Résultat net part du groupe des activités poursuivies 9,6 9,1 -0,5 dont Résultat net des activités abandonnées ou cédées - - Résultat net par action, part du Groupe (BPA, €) 0,09 0,08 -0,01 Résultat net par action des activités poursuivies, pdg (BPA, €) 0,09 0,08 -0,01

En 2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 172,0 M€ en recul de -8,6% par rapport à l’année précédente. L’année 2025 a été marquée à la fois par la bonne performance de l’activité de Services Industriels et par la baisse du chiffre d’affaires des Marques Stratégiques Internationales en partie compensée par la bonne dynamique des innovations de la marque Marie Brizard.

La marge brute est en recul de -9,0% (-6,7 M€) à 66,9 M€, et le taux de marge brute s’élève à 38,9% à fin 2025 en léger retrait par rapport à 39,1% en 2024. L’impact significatif de l'inflation sur le coût de revient des liquides en fin de maturation n'a pas toujours pu être répercuté totalement en aval. Cependant les mesures volontaristes menés par anticipation par le Groupe et les économies réalisées au cours de l’année ont permis de protéger le niveau de taux de marge brute.

L’EBITDA 2025 s’élève à +13,6 M€ contre +15,2 M€ pour l’exercice précédent, soit une marge d'EBITDA de 7,9%, en recul modéré de 0,2 point par rapport à 2024 (8,1%).

Le Cluster France voit son EBITDA reculer de -2,9 M€ pour atteindre 7,9 M€. Cela traduit notamment les conséquences des négociations commerciales annuelles difficiles avec la Grande Distribution et les déréférencements qui s’en sont suivis.

L’EBITDA du Cluster International est en hausse de +1,5 M€ pour atteindre 9,8 M€, grâce à la bonne performance commerciale notamment de l’activité des Services Industriels et l’amélioration de la rentabilité notamment en Espagne, en Lituanie et aux Etats-Unis ainsi que pour l’activité Export.



Chiffre d’affaires net 2025 par cluster

(en millions d'euros) 2024 Croissance organique Effet change 2025 Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 83,9 (14,8) - 69,1 -17,6% -17,6% CLUSTER INTERNATIONAL 104,5 (1,4) (0,2) 102,9 -1,4% -1,5% TOTAL MBWS 188,4 (16,2) (0,2) 172,0 -8,6% -8,7%

EBITDA 2025 par cluster

(en millions d'euros) 2024 Croissance organique Effet change 2025



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 10,8 (2,9) - 7,9 -27,0% -27,0% CLUSTER INTERNATIONAL 8,4 1,5 (0,0) 9,8 +17,4% +17,1% HOLDING (4,0) (0,1) - (4,1) -1,9% -1,9% TOTAL MBWS 15,2 (1,5) (0,0) 13,6 -10,1% -10,3%

CLUSTER FRANCE :

Dans un contexte de ralentissement persistant du marché des spiritueux, le chiffre d’affaires du Cluster France ressort à 69,1 M€ en 2025, en recul de -17,6% par rapport à 2024.

L’activité commerciale en Grande Distribution enregistre une baisse importante du chiffre d’affaires, en particulier sur William Peel par suite du déréférencement lié au refus, par certains acteurs, des hausses tarifaires appliquées en début d’année pour couvrir la forte inflation du coût du liquide en cours de maturation. La marque stratégique Marie Brizard gagne des parts de marchés bénéficiant d’une bonne dynamique de vente et de l’apport de nouveaux référencements de saveurs de sa gamme.

Dans le circuit Hors Domicile, les ventes ont enregistré de bonnes performances trimestre après trimestre avec une forte progression en fin d’année.

L’EBITDA du Cluster France est en recul de -2,9 M€ en 2025 pour atteindre 7,9 M€.

CLUSTER INTERNATIONAL :

Le chiffre d’affaires du Cluster International s’établit à 102,9 M€ en 2025, en diminution de -1,4% par rapport à 2024 avec des disparités selon les régions ou les entités. Ce recul provient essentiellement de l’activité des Marques, partiellement compensée par l’activité des Services Industriels en Espagne et en Lituanie.

L’EBITDA du Cluster International est en progression de +1,5 M€ en 2025 pour s’établir à 9,8 M€ grâce à la bonne performance des filiales en Espagne, en Lituanie et également de l’Export qui compensent largement des conditions de marchés difficiles aux Etats-Unis et en Bulgarie, ainsi que dans d’autres filiales de taille moindre.

Par entités, les évolutions d’activité du Cluster International sont les suivantes :

MBWS International

Le chiffre d'affaires de l'entité s'établit à 13,4 M€ en 2025 en recul de -9,6 % par rapport à 2024.

Le chiffre d'affaires annuel des marchés export de l’Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique, est en recul de -5,9 % à l'exception de la Belgique, du Maroc et des DROM. Au UK la marque Marie Brizard subit également un recul du marché doublé d’un effet de déstockage.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Est, l’activité en Pologne a été dynamique (+ 37,2 %), notamment pour la marque William Peel, dans un contexte de base de comparaison favorable après une année 2024 marquée par un déstockage significatif chez le distributeur.

Dans la zone export des Amériques, les ventes annuelles sont en recul de -15,4 % en raison des tendances marché sur la catégorie Cognac et la catégorie Brandy.

Enfin l'activité de la zone export Asie-Pacifique est en retrait de -30,1 %par rapport à 2024, lié en particulier à la Corée du Sud et au Japon (conséquences du changement de route-to-market fin 2024 pour la marque Marie Brizard qui cependant progresse en Australie).

MBWS España

Les ventes sont en hausse de 17,6 % à 29,0 M€, grâce à la bonne performance des Services Industriels et une base comparable 2024 plus faible, liée à des travaux de modernisation de lignes de production au 4ème trimestre. A noter une reprise de l'activité Marques Internationales tirée par Marie Brizard après une baisse des stocks du distributeur et des déréférencements clients en 2024.

Danemark

La performance en 2025 est négative (-21,8 %) à 2,7 M€ en raison de l’arrêt d’une Marque d’Agence, et d’une concurrence très vive sur le marché. La nouvelle entité de distribution acquise en fin d’année, qui vient compléter le portefeuille de marques ainsi que la capacité de couverture des canaux de distribution du groupe sur le marché danois, devrait avoir un impact positif à partir de 2026.

MBWS Baltics

Sur l’année 2025, les ventes s’élèvent à 29,6 M€, en léger recul de -1,4 %. La baisse est plus marquée sur le marché domestique (-8,1 %) dans un contexte de ralentissement du marché des spiritueux, d'augmentation considérable des droits d'accises notamment sur les catégories vodka et scotch whisky et d’une activité concurrentielle accrue. A l’export, les ventes progressent de +9,3 % tirées surtout par l’activité de Services Industriels et par les Marques Internationales Stratégiques William Peel et Sobieski.

MBWS Bulgaria

Les ventes de l’année 2025 enregistrent une diminution de -6,8 % à 19,4 M€, dont -12,0 % à l'export en raison d’une perte de clients en Roumanie et aux Etats-Unis, une quasi-stagnation de l’activité Services Industriels et un recul de - 1,9 % sur le marché domestique lié à l'activité vins.



Imperial Brands

Aux États-Unis, le recul des ventes est significatif (-19,4 %) à 5,8 M€ en particulier sur la marque Sobieski en raison de la réduction des stocks décidée par notre importateur, partiellement compensé par la forte progression de la marque Marie Brizard.

Dubar

Au Brésil, le chiffre d’affaires est en recul de -10,9 %, dans un contexte de pouvoir d’achat en berne et d’endettement des ménages, auxquels se sont ajoutés la crise du méthanol et les déstockages liés au changement de la réglementation fiscale de la région de Sao Paulo en fin d’année.

Holding : Stabilisation des coûts de structure

L’EBITDA est stable à -4,1 M€, reflétant la maîtrise des coûts internes malgré et intégrant une diminution des gains de change de -0,3 M€ par rapport à 2024.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2025

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 221,7 M€ au 31 décembre 2025 contre 213,7 M€ au 31 décembre 2024.

La trésorerie nette du Groupe s’établit à 45,3 M€ au 31 décembre 2025 contre 48,4 M€ au 31 décembre 2024. Cette évolution découle de l'impact défavorable du conflit commercial né début 2025 en France lors des négociations commerciales difficiles ayant entraîné le déréférencement de la marque William Peel des enseignes rattachées à l'une des centrales d'achat, sur une très grande partie de l'année. Par ailleurs, le très fort impact de l'inflation du coût de revient des liquides en vieillissement au moment de leur production, concernant essentiellement le Scotch Whisky et le Cognac, ont impacté défavorablement le niveau d’activité commerciale et la rentabilité du Cluster France.

Enfin, l'évolution des devises dans lesquelles sont libellés les actifs de trésorerie ont pesé sur leur valorisation au 31 décembre 2025.

La hausse du BFR provient

de l'augmentation du poste client en fin d'année suite aux ajustements des prix de vente et au déblocage de la situation concernant le non-référencement de William Peel dans quelques enseignes de la Grande Distribution en France, ayant conduit à la reconstitution partielle des stocks dans les magasins ; de la diminution des encours du poste fournisseurs liée à la réduction des engagements d'achats, en particulier sur le second semestre 2025, pour s’ajuster au niveau d'activité ; et de l'augmentation des stocks de whisky en raison de l’inflation de son coût unitaire et des conditions contractuelles annuelles d'achats et malgré les dispositions prises pour les limiter.





PERSPECTIVES

Le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits s'attache à créer les conditions d’un développement rentable et durable de son portefeuille d’activités, et à renforcer sa présence sur ses marchés clés, en s’appuyant sur ses filiales, ses réseaux commerciaux et l’export direct. Il se fixe également comme objectif de parvenir à opérer avec l'ensemble des parties prenantes dans des conditions commerciales équilibrées et dans la durée.

Il demeure totalement engagé dans la simplification et la fluidité de son modèle opérationnel et le contrôle de sa base de coûts. Il continue à tirer bénéfice des synergies profitables identifiées avec la COFEPP, gage de continuité du renforcement de sa rentabilité et de développement de ses marchés, en particulier à l’international.

Les tendances macro-économiques et géopolitiques, globalement défavorables pour les marchés des spiritueux, constatées en 2025, se poursuivent en ce début d’année 2026.

Les impacts potentiels suivants devront être suivis :

Le conflit actuel au Moyen Orient qui a débuté fin février 2026 et qui a déjà généré des perturbations sur le transit maritime international et des surcharges de carburant sur les transports terrestres. De plus, certains fournisseurs annoncent déjà l'augmentation du coût de certains intrants ainsi que des délais d'approvisionnement rallongés,

L’annulation par la Cour suprême des Etats-Unis d’une large partie des droits de douane instaurés précédemment, suivie par la mise en place de nouvelles mesures tarifaires temporaires.

Pour faire face à cette situation, le Groupe s’appuie sur des avancées concrètes engagées sur chacun de ses piliers afin de renforcer sa capacité d’adaptation : sur ses Marques Stratégiques Internationales et ses Marques Flagship Locales, avec les ajustements tarifaires initiés et une innovation ciblée ; sur ses Marques d’Agences, avec l’enrichissement du portefeuille de nouveaux contrats et l’intégration d’un distributeur au Danemark et sur ses Services Industriels, avec le développement de nouveaux partenariats en France et au Brésil, le lancement des investissements associés et la finalisation de la modernisation de sa distillerie en Lituanie. Le Groupe devrait commencer à tirer profit de ces développements dès le 2nd semestre 2026.

Enfin, et dans le contexte actuel de ralentissement et de consolidation du marché des vins et spiritueux marqué aussi par une baisse constatée de la consommation d’alcool chez les jeunes adultes et une sensibilité accrue aux enjeux de santé, le Groupe reste également particulièrement attentif à l’élasticité de la demande consommateurs dans l’évolution et l’adaptation de son offre commerciale, et intègre ces tendances dans son innovation produit.

MBWS reste ainsi concentré sur ses axes principaux de développement stratégique tout en poursuivant activement l’identification d’opportunités de croissance pertinentes et rentables, tant organiques qu’externes, dans une logique de développement à long terme. L’acquisition d’une société de distribution fin 2025 au Danemark et les innovations produits s’inscrivent dans cette stratégie.

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026 : 30 avril 2026

trimestre 2026 : 30 avril 2026 Assemblée Générale : 25 juin 2026

Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 21 Contact Presse

Image Sept

Clémence Vermersch - Laurent Poinsot

cvermersch@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70









A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXES États financiers consolidés annuels 2025

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 31.12.2025 31.12.2024 Chiffre d'affaires 216 991 233 934 Droits d'accises (44 956) (45 535) Chiffre d'affaires net de droits 172 034 188 399 Achats consommés (105 140) (114 828) Charges externes (22 442) (27 878) Charges de personnel (29 631) (28 985) Impôts et taxes (1 619) (1 165) Dotations aux amortissements (5 816) (6 033) Autres produits d'exploitation 4 012 2 713 Autres charges d'exploitation (3 626) (3 331) Résultat opérationnel courant 7 774 8 891 Autres produits opérationnels non courants 1 701 4 598 Autres charges opérationnelles non courants (2 663) (3 880) Résultat opérationnel 6 812 9 610 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 312 1 692 Coût de l'endettement financier brut (529) (279) Coût de l'endettement financier net 784 1 413 Autres produits financiers 8 436 5 804 Autres charges financières (6 397) (5 557) Résultat financier 2 822 1 660 Résultat avant impôt 9 634 11 270 Impôt sur les résultats (480) (1 609) Résultat net des activités poursuivies 9 154 9 661 RESULTAT NET 9 154 9 661 Part du groupe 9 143 9 645 Participations ne donnant pas le contrôle 11 16 Résultat net part du groupe par action (en €) 0,08 € 0,09 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,08 € 0,09 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 857 191 111 889 118

Bilan

Actif (en milliers d'euros) 31.12.2025 31.12.2024 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 74 614 74 358 Immobilisations corporelles 38 484 35 506 Actifs financiers 943 946 Actifs d'impôts différés 3 220 2 401 Total actifs non courants 131 965 127 915 Actifs courants Stocks et en-cours 52 760 48 562 Créances clients 36 668 34 810 Créances d'impôt 532 279 Autres actifs courants 12 663 11 219 Instruments dérivés courants 88 184 Trésorerie et équivalents de trésorerie 52 039 56 060 Total actifs courants 154 750 151 114 TOTAL ACTIF 286 715 279 029 Passif (en milliers d'euros) 31.12.2025 31.12.2024 Capitaux propres Capital 156 786 156 786 Primes 72 815 72 815 Réserves consolidées et autres réserves (7 680) (17 456) Réserves de conversion (9 550) (8 213) Résultat consolidé 9 143 9 645 Capitaux propres (part du groupe) 221 513 213 577 Participations ne donnant pas le contrôle 160 110 Total capitaux propres 221 673 213 687 Passifs non courants Avantages au personnel 1 422 1 491 Provisions non courantes 3 893 3 335 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 208 3 197 Autres passifs non courants 4 126 1 481 Passifs d'impôts différés 111 154 Total passifs non courants 11 760 9 658 Passifs courants Provisions courantes 2 035 3 168 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 884 809 Emprunts à court terme 3 682 3 654 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 25 160 27 940 Dettes d'impôt 345 406 Autres passifs courants 21 170 19 636 Instruments dérivés courants 6 71 Total passifs courants 53 282 55 684 TOTAL PASSIF 286 715 279 029

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 31.12.2025 31.12.2024 Résultat net total consolidé 9 154 9 661 Amortissements et provisions 3 712 4 783 Résultats de cession et résultats de dilution 659 (408) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 13 524 14 036 Charge (produit) d'impôt 480 1 609 Coût de l'endettement financier net (785) (1 413) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 13 219 14 232 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) (8 972) 3 373 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) 793 (1 169) Impôts versés (926) (250) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4 114 16 186 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (6 716) (6 901) Augmentation des prêts et avances consentis 33 22 Diminution des prêts et avances consentis - - Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 191 560 Incidence de variation de périmètre (13) (4) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (6 505) (6 324) Emission d'emprunts 131 309 Remboursement d'emprunts (984) (932) Intérêts financiers nets versés 786 1 278 Variation nette des financements court terme (132) (259) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (200) 395 Incidence de la variation des taux de change (1 430) 669 Variation de la trésorerie (4 021) 10 927 Trésorerie d'ouverture 56 060 45 133 Trésorerie de clôture 52 039 56 060 Variation de la trésorerie (4 021) 10 927





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