Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 1e T 2026

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 16 avril 2026

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1er TRIMESTRE 2026

Variation du Chiffre d’affaires au 31 mars 2026

En milliers d'euros 1er Trimestre 2026 1er Trimestre 2025 Variation en % Hôtel Regina Paris 3975 3694 8% Hôtel Majestic - Spa Paris 1734 1548 12% Hôtel Raphael Paris 16 68 -77% TOTAL 5 725 5 309 7,83%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 5 725 K€ au 31 mars 2026 pour 5 309 K€ au 31 mars 2025. Rappelons que l’hôtel Raphael est fermé pour travaux depuis le 10 novembre 2024.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 60,58% au 31 mars 2026 pour 59,67% au 31 mars 2025. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 567,71 € pour 536,78€ l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 343,92 € hors taxes. Il était de 320,30 € au 31 mars 2025.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires de 3 975 K€ avec un taux d’occupation de 59,89% au 31 mars 2026, il était de 60,67% au 31 mars 2025. Ce chiffre d’affaires s’explique par une hausse du prix moyen à 625,91 € en 2026 pour 580,72 euros en 2025 et un taux d’occupation quasiment à l’identique par rapport à l’an dernier. Le RevPar s’élève en conséquence à 374,83 € à la fin de ce trimestre pour 351,72 € au 31 mars 2025.

L’hôtel Raphael fermé pour travaux ne réalise plus de chiffre d’affaires « hôtelier ». Le chiffre d’affaires de 16 K€ au 31 mars 2026 représente des refacturations de frais.

Au 31 mars 2026, l’hôtel Majestic enregistre une progression importante de son chiffre d’affaires. Il atteint 1 734 K€ pour 1 548 K€ au 31 mars 2025. Cette augmentation s’explique par une hausse de son taux d’occupation, atteignant les 61,77% pour 58,13% au 31 mars 2025, mais également par un prix moyen qui s’élève à 470,71 € pour 458,06 € en 2025. Il en résulte un RevPar de 290,78 € pour 266,26 € à la fin du 1e trimestre 2025.



Les Résultats de la société au 31 mars 2026

Le résultat net au 31 mars 2026 est une perte de 1 254 K€ pour une perte de 1 553 K€ au 31 mars 2025.

L’excédent brut d’exploitation est une perte de 336 K€ pour une perte de 943 K€ en 2025.

Vous trouverez ci-dessous les principaux agrégats du compte de résultat au 31 mars 2026.

En € 31 03 2026 31 03 2025 Variation en % Taux d'Occupation - TO en % 60,58% 59,67% 0,91 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 343,92 320,30 7,37% Total Chiffre d'affaires 5 725 113 5 309 239 7,83% Total des Produits d'Exploitation 5 739 565 5 309 246 8,11% Total des charges d'Exploitation -6 075 902 -6 252 146 2,82% Excédent Brut d'Exploitation -336 337 -942 900 64,33% Amortissements et Provisions -795 065 -708 352 -12,24% RESULTAT D'EXPLOITATION -1 131 402 -1 651 252 31,48% RESULTAT FINANCIER -122 099 98 291 -224,22% Résultat Courant -1 253 502 -1 552 961 19,28% RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 RESULTAT AVANT IS & PARTICIP -1 253 502 -1 552 961 19,28% PARTICIPATION et IS 0 0 RESULTAT NET -1 253 502 -1 552 961 19,28%

Au 31 mars 2026, la trésorerie active s’élève à 27,7 M€, elle était de 32,3 M€ au 31 mars 2025. Les emprunts en cours représentent un solde de 23,6 M€.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 49,8 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s’élève à 46,4 M€.

Faits marquants du trimestre

Notre activité en ce début d’année 2026 demeure conforme à nos prévisions et reflète une activité d’hiver normale de basse saison. Si certains spécialistes du secteur indiquent que les récents événements au Moyen-Orient pourraient avoir un impact sur l’activité touristique à Paris, nous n’avons, à ce stade, constaté que des effets limités sur les ventes de la société. Nous restons toutefois attentifs à toute évolution susceptible d’affecter le niveau de nos réservations.

L’année 2026 sera encore largement consacrée à la rénovation de l’hôtel Raphael. Le budget travaux de ce projet est maitrisé, il connaît cependant des retards par rapport au calendrier initialement prévu. En conséquence, le chiffre d’affaires de l’exercice 2026 sera principalement généré par les établissements Regina et Majestic Hôtel & Spa.

Les hausses tarifaires observées sur certains achats, en partie liées au contexte géopolitique international, continuent d’exercer une pression sur nos marges.

La Direction suit attentivement les indicateurs de marché et de performance afin d’adapter au mieux ses décisions à l’évolution de la conjoncture, en particulier dans un contexte géopolitique incertain et dans une période marquée par la fermeture temporaire de l’un de ses établissements.

La situation de trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 31 mars 2026

Le conseil d’administration qui s’est tenu le 31 mars 2026 a arrêté les comptes de l’exercice 2025 présentant un bénéfice de 2,2 M€ et un total bilan s’élevant à 76,4 M€.

La trésorerie active s’élève à 28,0 M€ au 31 décembre 2025, elle était de 37,5 M€ au 31 décembre 2024. Les emprunts en cours représentent un solde de 18,5 M€ pour 15,5 M€ au 31 décembre 2024.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 46,4 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s’élève à 46,4 M€.

Il propose à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 juin 2026 le versement d’un dividende de 0,30 € par action, prélevé sur le bénéfice de l’année 2025.

Les comptes annuels, ainsi que le rapport du Conseil d’Administration établis en préparation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été publiés le 31 mars 2026 et sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement 2026 ».

Pièces jointes