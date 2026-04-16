COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE LE REPORT DE PUBLICATION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES COMPTES ANNUELS 2025/2026

Communiqué de presse

Lesquin, 16 avril 2026, 18h00

BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE LE REPORT DE PUBLICATION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

ET DES COMPTES ANNUELS 2025/2026

Lesquin, le 16 avril 2026 – Bigben Interactive (la « Société ») (code ISIN FR0000074072) annonce que dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte à son profit par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026 et des discussions en cours avec ses créanciers financiers relatives à la restructuration de sa dette, la publication de son chiffre d’affaires et de ses comptes annuels 2025/2026 est reportée.

La publication du chiffre d’affaires annuel 2025/2026, initialement prévue le 27 avril 2026, est reportée au 18 mai 2026.

La publication des comptes annuels, initialement prévue le 1er juin 2026, est reportée au 20 juillet 2026 après bourse.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026/2027 sera également publié le 20 juillet 2026.

Chiffre d’affaires annuel 2025/2026 lundi 18 mai 2026 Résultats annuels 2025/26

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026/2027 lundi 20 juillet 2026

Diffusion des communiqués de presse après Bourse

La Société informera le marché au fur et à mesure de l’évolution de sa situation et de l’état d’avancement de la procédure.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires annuel 2025/2026, le 18 mai 2026 (après Bourse)





CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024-25 : 288 M€











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Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







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ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







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