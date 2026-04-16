CN annonce un don de 500 000 $ pour soutenir la prévention de l’itinérance à Winnipeg

MONTRÉAL, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il fera un don de 500 000 $ pour soutenir deux organismes situés près du campus de l’entreprise à Winnipeg. Ces fonds permettront de faire progresser les programmes qui aident les personnes et les familles ainsi que les jeunes autochtones en situation d’itinérance ou en situation précaire dans la région de Winnipeg.

Au CN, la sécurité est une valeur fondamentale, et cet engagement s’étend au-delà du réseau ferroviaire jusqu’aux collectivités où vivent et travaillent ses cheminots. Ces dons s’inscrivent dans le cadre de l’engagement plus large du CN, notamment son initiative Cheminots du CN pour le changement, qui vise à soutenir la sécurité et le bien-être de ses voisins, en particulier ceux à risque d’itinérance.

« Relever le défi croissant de l’itinérance requiert de la collaboration, de la compassion et un engagement à long terme. Nous sommes fiers de soutenir les organismes qui font une différence significative pour les personnes, les familles et les jeunes autochtones en situation précaire à Winnipeg. Au CN, notre engagement envers la sécurité va au-delà de nos voies ferrées pour se concrétiser au sein de nos collectivités et créer des parcours plus sûrs qui appuient davantage les personnes dans leur accès au logement et à la stabilité. »

Mark Grubbs, vice-président Sécurité et Environnement, CN





Soutenir la prévention de l’itinérance dans la collectivité

Ce don permettra de soutenir deux organismes locaux; le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre et le West Central Women’s Resource Centre (WCWRC), afin d’étendre leurs services et leurs programmes qui offrent à la fois une aide immédiate et une stabilité à long terme aux personnes en situation précaire.

Chaque organisme recevra une subvention de 250 000 $ pour aider ses usagers à rester logés en toute sécurité, à accéder aux ressources essentielles ainsi qu’à du soutien, et à tisser des liens culturels. Grâce à ce don, les usagers pourront également éviter de dépendre des refuges d’urgence surpeuplés. Ensemble, ces initiatives devraient permettre d’aider des centaines de personnes des collectivités à faible revenu, qui risquent de perdre l’accès à un logement sûr et stable.

« Le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre tient à exprimer sa profonde gratitude au CN pour son généreux investissement de 250 000 $ dans le programme Yellow Shawl. Cette contribution va significativement améliorer notre capacité à soutenir les jeunes autochtones qui ne bénéficient plus d’une prise en charge, pour leur assurer un accès à un logement sûr, une éducation en matière de compétences pour la vie et un soutien fondé sur leur culture, afin de les aider à tisser de nouveaux liens avec leur identité et leur collectivité et à nourrir leur sentiment d’appartenance. Ces fonds renforcent également notre capacité à soutenir les jeunes bispirituels qui grandissent et ne bénéficient plus d’une prise en charge, et à créer des espaces sûrs et inclusifs, ancrés dans une compréhension culturelle, où ils peuvent trouver du soutien. Au sein de ces environnements, les jeunes reçoivent un appui qui leur permet d’explorer et d’accueillir leurs identités, de se sentir valorisés et respectés et de tisser des liens avec les autres. L’investissement du CN contribue à offrir de la stabilité, à multiplier les occasions et à bâtir des fondations solides pour les jeunes autochtones tandis que, soutenus, ils cheminent avec confiance vers l’âge adulte. »

Tammy Cristensen, directrice générale, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre





« Nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien du CN vis-à-vis de nos efforts pour remédier à l’itinérance à Winnipeg. Grâce à cet investissement, nous allons pouvoir offrir une aide essentielle aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre pour empêcher qu’elles deviennent itinérantes. Nous allons pouvoir améliorer notre prestation de services grâce au développement d’un outil de gestion coordonnée des situations, ainsi que travailler au niveau du système pour combler les inégalités qui conduisent des personnes vers l’itinérance. Ce partenariat nous permettra, ensemble, de franchir des étapes significatives pour résoudre le problème de l’itinérance liée au genre à Winnipeg. »

Lorie English, directrice générale, West Central Women’s Resource Centre





Sur l’ensemble de son réseau, le CN et ses cheminots soutiennent des organismes qui aident les personnes et les familles à retrouver la stabilité et à bâtir un avenir indépendant. Ces premiers dons constituent une première étape dans l’approfondissement de l’engagement du CN à bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes, où un plus grand nombre de personnes bénéficient du soutien nécessaire pour aller de l’avant.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Ma Mawi Wi Chi Itata

Le nom de Ma Mawi Wi Chi Itata, en ojibwé, se traduit par cette phrase : « ensemble, nous travaillons pour nous aider mutuellement ». Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, Inc. (Ma Mawi) est né à l’automne 1984, grâce à des membres engagés de la collectivité qui cherchaient une solution destinée aux Autochtones pour soutenir et rebâtir les familles. Pendant tout ce temps, Ma Mawi s’est efforcé d’appuyer les familles pour qu’elles prennent mieux soin de leurs enfants, grâce à des occasions significatives en matière d’engagement de la collectivité et des familles. Pour Ma Mawi, contribuer à la solidité des familles constitue un investissement qui en vaut la peine pour l’avenir. L’organisme offre actuellement plus de 50 programmes sur 17 sites et mobilise plus de 200 volontaires et membres du personnel.

West Central Women’s Resource Centre (WCWRC)

Le West Central Women’s Resource Centre sert les femmes et les personnes de diverses identités de genre à Winnipeg, qui s’efforcent d’améliorer leur vie et leurs compétences et d’accroître leur potentiel. Nos programmes comprennent un large éventail de services et de soutien, y compris pour répondre aux besoins essentiels des gens, offrir du soutien face aux violences liées au genre, accompagner les personnes vers le logement et la perception d’un revenu, les faire renouer avec la culture et les cérémonies autochtones, et les aider à perfectionner leurs compétences. Nous gérons également au sein de la collectivité un lieu destiné au logement de transition, composé de 16 unités, au sein duquel les femmes et les personnes de diverses identités de genre qui ont fui des situations de violence sont entourées et reçoivent du soutien. Nous avons à cœur de promouvoir notre engagement au niveau du système, pour prévenir les situations d’itinérance et créer un changement durable pour notre collectivité. Nous sommes les auteurs de Connecting the Circle: A Gender-Based Strategy to End Homelessness in Winnipeg. Nos programmes sont reconnus à l’échelle nationale comme des pratiques exemplaires et utilisés pour élaborer des plans dans d’autres provinces.

Sources:

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