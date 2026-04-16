Un nouveau partenariat pour accélérer la recherche innovante dans le domaine rénal

MONTRÉAL, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation canadienne du rein est ravie d’annoncer un nouveau partenariat de recherche avec la Fondation de la famille Hyatt en vue de soutenir l’innovation dans le domaine des soins rénaux. Chacune des deux organisations s’est engagée à verser 300 000 $ en fonds de contrepartie, soit un total de 600 000 $, pour la création d’un nouveau programme de subventions de recherche.

Cette nouvelle initiative – la Bourse de la Fondation de la famille Hyatt et de La Fondation du rein pour l’innovation en santé rénale – soutiendra des projets de recherche audacieux, ambitieux et transformateurs visant à retarder ou à éviter le recours à la dialyse ainsi qu’à améliorer de manière significative les traitements par dialyse ou les greffes pour les personnes atteintes d’insuffisance rénale.

« Nous sommes convaincus que des recherches issues d’esprits visionnaires ont le pouvoir de redéfinir fondamentalement l’avenir de la santé rénale, a expliqué Vanessa Hyatt, présidente-directrice générale de la Fondation de la famille Hyatt. Nous sommes fiers de nous associer à La Fondation canadienne du rein pour enrichir la prochaine génération d’idées avant-gardistes. En investissant dans des recherches visant à réduire le fardeau de la dialyse ou à améliorer les greffes, nous encourageons l’émergence d’innovations ingénieuses qui visent à améliorer les résultats cliniques pour les patients et leurs familles. C’est précisément le genre de travail à grande portée que nous avons décidé de soutenir. » – Vanessa Hyatt, présidente-directrice générale de la Fondation de la famille Hyatt

Au Canada, plus de quatre millions de personnes sont aux prises avec une maladie rénale, et la survie de nombreux patients dépend de la dialyse ou d’une greffe de rein. Si ces traitements sauvent effectivement des vies, il n’en demeure pas moins qu’ils sont très éprouvants sur le plan physique et qu’ils bouleversent la vie des patients. Il existe donc toujours un besoin crucial de recherches innovantes capables de perfectionner les modes de dialyse, d’accroître la disponibilité, le taux de réussite et la longévité des greffes, et d’améliorer le vécu et la santé à long terme des personnes atteintes d’une maladie rénale, y compris d’une insuffisance rénale terminale.

De plus amples détails concernant la bourse, notamment les critères d’admissibilité et les directives pour présenter une demande, seront annoncés dans les mois à venir.

« Ce nouveau partenariat contribuera à accélérer la mise en œuvre d’idées aux retombées potentielles importantes qui, autrement, ne bénéficieraient peut-être pas d’un financement dans le cadre de programmes de subventions de recherche traditionnels, a souligné Leanne Stalker, directrice nationale de la recherche à La Fondation du rein. Grâce à cette formidable opportunité offerte par la Fondation de la famille Hyatt, nous serons en mesure de soutenir des projets de recherche à plus grande échelle et des équipes susceptibles d’apporter des changements significatifs pour les patients. »

En établissant des partenariats solides avec des organisations telles que la Fondation de la famille Hyatt, La Fondation du rein peut amplifier ses investissements dans la recherche, créer de nouvelles occasions de collaboration entre les chercheurs et soutenir des travaux qui permettent de réaliser des progrès significatifs pour les personnes vivant avec une maladie rénale.

À propos de La Fondation canadienne du rein

La Fondation canadienne du rein est le principal organisme de bienfaisance qui se consacre à l'élimination du fardeau des maladies rénales au Canada. La Fondation finance des recherches novatrices, milite pour un meilleur accès à des soins de haute qualité, sensibilise le public à la santé rénale et au don d'organes, et offre de l'éducation et du soutien à plus de 4,1 millions de Canadiens touchés par une maladie rénale. Pour en savoir plus, consultez le site www.rein.ca.

À propos de la Fondation de la famille Hyatt

La Hyatt Family Foundation œuvre en faveur de changements transformateurs et durables pour les enfants, les jeunes et les familles. Nous investissons dans des projets stratégiques aux retombées potentielles importantes, notamment, pour faire progresser l'innovation dans les domaines de la médecine et des soins de santé, soutenir la réussite et la stabilité à long terme des familles et autonomiser les femmes et les filles par le biais du développement international. Nous nous associons à des organisations qui partagent notre mission afin de déployer à plus grande échelle des solutions portées par les communautés et de favoriser ainsi un impact durable.

Personnes-ressources pour les médias :

Wendy Kudeba

Directrice nationale, marketing et communications

La Fondation canadienne du rein

wendy.kudeba@rein.ca

Leanne Stalker

Directrice nationale, recherche

La Fondation canadienne du rein

226-780-2255

leanne.stalker@rein.ca