Aduro Clean Technologies fait le point sur ses activités et présente les résultats financiers de son troisième trimestre 2026

LONDON, Province de l’Ontario, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies, Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, publie ses résultats financiers consolidés périodiques condensés pour les périodes de trois et neuf mois closes le 28 février 2026, accompagnés des éclairages clés présentés ci-après. Sauf mention contraire, toutes les données financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens.

Ofer Vicus, PDG d’Aduro, commente les résultats en ces termes : « Au cours du troisième trimestre 2026, Aduro a continué sur sa lancée de mise à l’échelle industrielle et de commercialisation à l’appui de différents programmes. La mise en service de notre usine pilote de nouvelle génération (ou « usine PNG ») et sa transition vers des campagnes de production effectives constituent une étape majeure permettant à la Société de passer d’une phase de maturité des systèmes à l’exploitation en conditions réelles du procédé. Cette évolution nous amène à recueillir des données, tester de véritables matières premières et ajuster les conditions d’exploitation en fonctionnement continu.

En parallèle, le développement de la première installation industrielle du genre, ci-après dénommée « FOAK », de l’anglais First-of-a-Kind, a bien avancé depuis que nous avons retenu le site de Chemelot. Il en va de même pour nos projets de commercialisation appuyés par des partenariats, les cycles de contrôle effectués sur la filière aval et les premières étapes visant à développer un package de licences. Ces éléments sont de plus en plus interdépendants, les opérations pilotes, le développement technique et l’engagement avec le marché se complétant mutuellement à l’heure où nous nous rapprochons d’un mode d’exploitation industriel. »

« Au cours de la période sous revue, Aduro a fait preuve de discipline dans l’affectation de ses ressources, conformément aux priorités stratégiques que nous avions arrêtées », ajoute Mena Beshay, directeur financier d’Aduro. « La clôture de notre offre publique proposée aux États-Unis en décembre 2025 et l’exercice de l’option de surallocation en janvier 2026 ont consolidé la position financière de la Société et nous assurent la flexibilité nécessaire pour accompagner les opérations de notre usine pilote PNG, le développement de notre projet FOAK et nos initiatives de commercialisation. »

Faits financiers marquants du troisième trimestre 2026 (relatifs aux trois et neuf mois clos le 28 février 2026)

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026 ressort à zéro, comparativement aux 63 399 dollars enregistrés au troisième trimestre 2025. Le chiffre d’affaires cumulé pour les neufs mois clos le 28 février 2026 est arrêté à 167 206 dollars, soit une augmentation nette de 7 % par rapport aux 156 542 dollars comptabilisés au titre de la période de neuf mois close le 28 février 2025. Le chiffre d’affaires courant de la Société a été généra par l’exécution de services délivrés dans le cadre de ses programmes d’engagement client (ou « P.E.C. » axés sur l’évaluation de ses applications technologiques et de ses projets de collaboration. Il n’est ainsi pas récurrent et varie en fonction du calendrier et du périmètre des projets d’évaluation. Les écarts constatés d’un trimestre sur l’autre reflètent l’équilibre des ressources de la Société, réparties entre les activités de développement, les analyses techniques continues, et les programmes d’évaluation des clients.

La perte d’exploitation se monte à 1 628 916 dollars au troisième trimestre 2026, comparativement à la perte d’exploitation de 2 851 772 dollars constatée au troisième trimestre de l’exercice précédent. La perte cumulée au titre de la période de neuf mois close le 28 février 2026 se creuse, à 14 415 921 dollars, contre les 8 429 016 dollars enregistrés pour les neuf mois clos le 28 février 2025. Cette évolution se doit principalement à une augmentation des charges hors trésorerie liées à la rémunération en actions, à une perte liée à la réévaluation de son passif financier en instruments financiers dérivés, à des investissements plus prononcés en recherche et développement et à la montée en charge technologique. Elle s’explique aussi par les embauches supplémentaires nécessaires à la croissance, la hausse des dépenses de marketing et de relations publiques et les charges supplémentaires liées à l'entrée de la Société au Nasdaq.

L’EBITDA ajusté du troisième trimestre 2026 recule à - 2 772 463 dollars, contre - 1 840 271 dollars au même trimestre de l’exercice précédent. L’EBITDA cumulé sur les neuf mois clos le 28 février 2026 affiche - 8 325 873 dollars, contre les - 5 474 769 dollars calculés à la clôture des neuf mois clos le 28 février 2025.

Les coûts des immobilisations corporelles arrêtés au 28 février 2026 franchissent la barre des 9,6 millions de dollars, comparé à l’enveloppe de 5,1 millions de dollars du quatrième trimestre 2025, soit une hausse de 4,5 millions de dollars. Cette évolution s’explique principalement par les travaux de construction de l’usine pilote de la Société.

La trésorerie de la Société reste solide et s’établit à 39,42 millions de dollars au 28 février 2026, contre les 6,96 millions de dollars comptabilisés au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation résulte principalement de l’offre publique clôturée pendant la période sous revue et ayant permis de dégager 28,74 millions de dollars de liquidités.





Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)

(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 YTD FY 2026 YTD FY 2025 Loss from operations (GAAP) $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 ) Add: Share-based compensation

(non-cash) 1,226,958 932,676 5,548,758 2,543,994 Add: Change in fair value of derivative financial liability (non-cash) (2,146,127 ) (47,342 ) 686,956 27,226 Add: Depreciation and amortization 180,609 139,218 472,288 396,078 Deduct: Other Income (404,987 ) (13,051 ) (617,954 ) (13,051 ) Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 )

Justification des écarts :

Rémunération en actions : charge hors trésorerie liée aux options d’achat et d’octroi d’actions.

Variation de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés : gain/perte hors trésorerie lié(e) à la réévaluation des instruments financiers.

Dépréciations et amortissements : charges hors trésorerie relatives aux immobilisations corporelles et aux actifs incorporels.

Autres produits : intérêts perçus sur les dépôts de trésorerie et autres produits exceptionnels.

Selected Comparative Financial Information for the three and nine months ended February 28, 2026

(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 Q3 %

Change YTD FY2026 YTD FY2025 YTD %

Change Revenue - $ 63,399 -100 % $ 167,206 $ 156,542 7 % Loss from operations $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) -43 % $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 ) 71 % Adjusted EBITDA $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) 51 % $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 ) 52 %





(CAD $) Q3 FY2026

(Ended Feb 28, 2026) Q4 FY2025

(Ended May 31, 2025) % Change Property, plant & equipment $ 8,172,766 $ 4,109,459 99 % Cash position $ 39,423,876 $ 6,957,846 467 %

Faits marquants du troisième trimestre 2026 et événements postérieurs à l’arrêté des comptes

Usine pilote de nouvelle génération (ou « usine PNG » : mise en service terminée et début des campagnes opérationnelles

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, Aduro a finalisé la mise en service de son usine pilote PNG et a procédé aux premières campagnes de production. À l’issue de l’installation, des opérations mécaniques et de l’intégration des systèmes en décembre 2025, la Société a finalisé les activités de clôture de mise en service de tous les principaux systèmes, y compris les systèmes de traitement, les services utilitaires, les programmes d’automatisation et les systèmes de sécurité. Les premières campagnes d’exploitation ont commencé en février 2026, et l’usine pilote PNG passe désormais de la phase de projet à celle d’exploitation.

L’usine pilote PNG fonctionne à présent comme une unité de production intégrée permettant une exploitation continue et des campagnes de test axées sur l’apprentissage, la génération de données et l’optimisation des performances. Ces plages de test visent à ajuster les paramètres d’exploitation, à évaluer la stabilité des procédés et à recueillir des données dans des conditions continues d’usine pilote pleinement intégrées. Les matières premières testées lors des campagnes en cours et à venir refléteront les matériaux fournis dans le cadre des programmes d’engagement client et proviendront d’autres sources réelles. Elles permettront à Aduro d’évaluer les performances à l’échelle d’une gamme de compositions représentatives des conditions commerciales attendues.

Dans le cadre du processus de mise à l’échelle structuré d’Aduro, l’usine pilote PNG constitue le maillon technique clé entre la recherche en laboratoire et la future installation industrielle FOAK. Les données issues des opérations de l’usine pilote PNG en alimenteront directement l’ingénierie détaillée, la spécification des équipements et la planification d’exécution du projet. Pour accompagner cette transition, Aduro a également renforcé ses équipes opérationnelles et techniques et mis en place un rigoureux parcours de formation destiné à tous les opérateurs de l’usine pilote et axé sur les modes opératoires, les programmes d’automatisation et de contrôle et les règles de sécurité. Ce travail appuie la maturité opérationnelle pour les programmes de tests à plus long terme.

Avancées du projet FOAK ultérieures à la sélection du site de Chemelot

Au cours du trimestre, Aduro a fait progresser le développement de sa première usine du genre, référencée « FOAK », de l’anglais First-of-a-Kind après avoir retenu le parc industriel Chemelot de Sittard-Geleen, aux Pays-Bas, pour son installation en janvier 2026. L’installation FOAK entend représenter la prochaine phase de la mise à l’échelle industrielle et appuyer la validation industrielle de la technologie Hydrochemolytic™.

L’emplacement retenu propose un accès à des infrastructures industrielles établies, y compris des infrastructures utilitaires partagées, des systèmes de permis et une proximité avec les installations pétrochimiques de la filière d’aval, ce qui favorise son intégration au sein d’un écosystème industriel existant. Ce site répond également à la stratégie de la Société visant à positionner la technologie Hydrochemolytic™ au sein de chaînes de valeur circulaires spécifiques aux hydrocarbures.

Au cours de cette période, la Société a poursuivi ses activités en lien avec le développement de projet à un stade précoce, y compris la définition de l’ingénierie, l’évaluation des équipements et la planification des principaux flux de travail nécessaires pour orienter le projet vers l’obtention des autorisations réglementaires, des financements et la maturité d’exécution.

Avancées du programme de commercialisation appuyées par des partenariats et des contrôles techniques

Au cours de ce même trimestre, Aduro a continué à développer son programme de commercialisation par des alliances, des programmes d’évaluation de matières premières et des validations en aval.

Sa collaboration avec ECOCE, A.C. annoncée en décembre 2025 a permis de faire progresser la planification d’un programme structuré visant à évaluer les effets de la technologie Hydrochemolytic™ sur des emballages plastiques souples et mixtes post-consommation récupérés via les systèmes de collecte d’ECOCE au Mexique. Ce programme se concentre sur l’évaluation de la facilité de transformation, des rendements, de la qualité des produits et les applications potentielles des produits liquides issus de ces déchets plus complexes.

Aduro a également annoncé un succès dans le cadre du programme Shell GameChanger en décembre 2025. Dans le cadre de ce programme, Aduro a conduit une série d’évaluations techniques ayant confirmé que la technologie Hydrochemolytic™ (ou HCT) est capable de convertir des déchets plastiques complexes et pollués en hydrocarbures liquides de qualité supérieure en conditions d’exploitation continues et en utilisant des équipements industriels largement disponibles. Le programme a également permis de recueillir des données techniques propres aux performances du procédé, sur la tolérance aux agents polluants, la sélectivité des produits et les hypothèses de conception du processus, ce qui vient accompagner le plan de montée en échelle de la Société comme la planification du développement de l’usine pilote PNG et de l’usine FOAK.

Meilleure situation financière pour financer les activités de montée en échelle

Au cours du trimestre, Aduro a clôturé une offre publique réussie aux États-Unis, dégageant un produit brut valorisé à près de 20 millions de dollars américains . L’exercice de l’option de surallocation des souscripteurs a suivi cette opération en janvier 2026 et a permis de lever 3 millions de dollars américains supplémentaires.

Les fonds levés serviront à financer l’avancement de l’usine FOAK, poursuivre les activités de recherche et développement, répondre aux besoins en fonds de roulement et couvrir les frais généraux. Ces activités sont conformes à la trajectoire de développement de la Société depuis le lancement de phases pilotes jusqu’au déploiement industriel.

Participation à des conférences et engagement international

Durant le trimestre, Aduro a pris part à de nombreuses conférences pour investisseurs, forums techniques et événements d’envergure internationale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique Latine. Ces rencontres ont facilité des échanges continus avec des partenaires exerçant dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques, du recyclage et de l’économie circulaire. Elles ont également contribué à la croissance du marché et au développement de partenariats, tout en donnant une meilleure visibilité sur la technologie et le parcours de commercialisation de la Société.

Événements postérieurs à l’arrêté des comptes

Après le 28 février 2026, Aduro a continué de faire progresser plusieurs points clés de ses activités de commercialisation et de développement de projets.

Lettre d’intention visant l’achat de l’huile Hydrochemolytic™

En mars 2026, la Société a signé une lettre d’intention sans engagement avec un acteur majeur du commerce international de matières premières, ciblée sur la mise en place d’un programme de validation intitulé « Pilot-to-FOAK » (du site pilote à l’usine FOAK), qui intègre également des clauses d’achat de la première production issue de l’usine FOAK. Ce programme entend appuyer le développement des spécifications, l’évaluation de la reproductibilité de l’huile Hydrochemolytic™ et son positionnement sur le marché de la filière aval.

Protocole d’accord visant le développement d’un package de licence commerciale

Toujours en mars 2026, Aduro a conclu un protocole d’accord sans engagement avec un grand groupe d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (ou « GEPC ») axé sur le développement mutuel d’un package complet de licences commerciales et d’un concept d’usine préfabriquée propre à la technologie Hydrochemolytic™, s’orientant ainsi vers un modèle commercial à venir reposant sur un système de licences.

Partenariat avec Water Tower Research

Aduro a également signé un accord avec Water Tower Research LLC visant des services de recherche approfondie et d’engagement stratégique auprès des investisseurs à compter du 1er avril 2026, dans l’optique d’accompagner ses objectifs de croissance et d’accentuer sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels.

Adhésion à Chemical Recycling Europe

En mars 2026, Aduro a rejoint Chemical Recycling Europe en vue de témoigner de son engagement envers les exigences réglementaires, les systèmes de certification et la collaboration industrielle spécifique au recyclage chimique en Europe et au développement de l’usine FOAK.

Contrat d’obtention d’autorisations réglementaires propres à l’usine industrielle FOAK

En avril 2026, Aduro a confié à Ebert HERA B.V. la direction des démarches visant à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour son installation FOAK située au cœur du parc industriel de Chemelot. Ce contrat repose sur les étapes de préparation et de coordination du protocole de demande de permis et d’autorisations réglementaires et apporte la clarté nécessaire pour bien faire avancer le projet vers la phase de développement et de construction. Aduro a retenu Ebert HERA pour sa réputation établie et son rôle au sein du parc industriel de Chemelot, mais aussi pour son expérience dans la coordination des protocoles d’autorisations réglementaires auprès de nombreuses autorités aux Pays-Bas.

Participation à des conférences sectorielles et dédiées aux investisseurs

Aduro a également poursuivi ses démarches de sensibilisation en participant à plusieurs conférences en mars et avril 2026, notamment des événements réservés aux investisseurs organisés par Roth Capital Partners , Lytham Partners, Gabelli Funds, et Water Tower Research , et à une série de conférences sectorielles articulées autour du recyclage, des matériaux circulaires et de la transition énergétique, comme Residuos Expo, AMI Chemical Recycling North America, Alberta Circular Plastics Day, Smart Energy Week en Corée, ou encore Go Circular et Ecomondo au Mexique.

Des exemplaires complets des états financiers consolidés périodiques condensés de la Société et du rapport de gestion de la Direction déposé pour le trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026 sont disponibles sous son profil SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) et sur EDGAR ( www.sec.gov ).

Remarques :

(1) indicateur non conforme aux PCGR. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ou « l’EBITDA ») et l’EBITDA ajusté ne constituent aucune alternative au résultat net établi conformément à ces mêmes normes. L’EBITDA et l’EBITDA ajusté ne répondent à aucune définition au sens des normes IFRS et sont donc susceptibles de ne pouvoir se comparer à des indicateurs similaires adoptés par d’autres émetteurs. Par EBITDA, la Société entend le résultat avant intérêts, impôts et amortissements. L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA hors rémunération en actions, hors variation de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés et hors charges liées aux acquisitions. La Société considère que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté constituent des indicateurs financiers pertinents aux yeux des investisseurs dans le sens où ils permettent de nuancer le résultat et de montrer les montants disponibles pour financer les besoins en fonds de roulement et appuyer les projets de croissance à venir.

Indicateurs non conformes aux normes IFRS

Ce communiqué renseigne des données sur l’EBITDA et l’EBITDA ajusté, deux indicateurs financiers non conformes aux normes IFRS, en vue d’étayer les données de performance opérationnelle. Par EBITDA, Aduro entend le résultat net avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. L’EBITDA ajusté déduit la rémunération en actions hors trésorerie et la variation hors trésorerie de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés de l’EBITDA. La Société considère que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté constituent des indicateurs financiers pertinents aux yeux des investisseurs dans le sens où ils permettent de nuancer le résultat et de montrer les montants disponibles pour financer les besoins en fonds de roulement et appuyer les projets de croissance à venir. Ces indicateurs ne sauraient se substituer à leurs homologues propres aux normes IFRS. Le recours à ces indicateurs non conformes aux normes IFRS présente une importante limite puisque les effets comptables IFRS des ajustements traduisent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités d’Aduro, et ne sauraient se négliger dans les phases d’évaluation et d’analyse de ses résultats financiers. En conséquence, la Direction estime que les indicateurs conformes aux normes IFRS ciblés sur le résultat net et les indicateurs non conformes respectifs sont tenus d’être évalués parallèlement. Les indicateurs non conformes aux IFRS ne répondent à aucune définition au sens des normes IFRS et sont donc susceptibles de ne pouvoir se comparer à des indicateurs similaires adoptés par d’autres entreprises.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et de transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Elles visent notamment, sans toutefois s’y limiter, les données relatives au calendrier, au périmètre et à l’avancement des campagnes de production réalisées par l’usine pilote de nouvelle génération de la Société, au développement, à l’ingénierie, aux autorisations réglementaires et à l’installation de la première usine du genre envisagée (l’usine FOAK), au caractère polyvalent et à la performance technique de sa technologie Hydrochemolytic™, à l’utilisation prévue des fonds levés à la conclusion de son offre publique, aux avancées de sa trajectoire de commercialisation, y compris aux clauses régissant les intentions d’achat et les projets de licence, et à sa capacité à concrétiser ses prévisions de montée en échelle et de développement.

Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes, estimations, projections, convictions et hypothèses actuelles de la Société au vu des informations actuellement disponibles, et plus particulièrement les hypothèses relevant de l’exploitation réussie de l’usine pilote PNG dans des conditions continues et intégrées, la reproductibilité et la pertinence des données issues des opérations de test, de sa capacité à faire avancer les activités de développement du projet FOAK, y compris l’ingénierie, les permis et les travaux spécifiques au site, de son aptitude à établir et proposer un cadre de licence commercial, de l’engagement continu des partenaires et autres acteurs impliqués, et de la disponibilité de capital, de personnel et de ressources suffisants pour accompagner l’exploitation et le développement de projets.

Ces déclarations induisent des risques connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des écarts sensibles entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus, notamment les risques en lien avec l’exploitation de l’usine PNG, la performance des systèmes et la stabilité du procédé, les retards ou enjeux inhérents aux avancées de l’installation FOAK, y compris les autorisations réglementaires, l’ingénierie, les financements et les risques d’exécution, la capacité à passer d’une phase pilote à un mode d’exploitation industriel, la diversification des matières premières et des produits réalisés, l’aptitude à nouer ou maintenir un relationnel d’ordre commercial, y compris des clauses d’achat de licence, les évolutions de nature réglementaire, environnementale ou de marché, ou de contexte de marché venant affecter les méthodes de recyclage avancé ou chimique, les contraintes propres à la logistique et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société.

Des données complémentaires sur ces risques et sur d’autres risques et incertitudes sont renseignées dans les documents d’information publique que la Société dépose sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) et auprès de la Securities and Exchange Commission américaine ( www.sec.gov ). Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Aduro décline toute obligation de les modifier ou de les réviser, sauf si la loi applicable l’exige.