Programmes de reconnaissance des années de service : une stratégie clé pour mobiliser et retenir les talents en 2026





MONTRÉAL, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et de transformation du travail, les entreprises redéfinissent leurs stratégies de mobilisation. Les programmes de reconnaissance des années de service deviennent aujourd’hui un pilier central des initiatives RH.

Contrairement aux approches ponctuelles, ces programmes permettent de structurer la reconnaissance autour de moments clés du parcours employé, comme les anniversaires d’embauche et les jalons de carrière.

Qu’est-ce qu’un programme de reconnaissance des années de service?

Un programme de reconnaissance des années de service vise à souligner l’ancienneté des employés à des moments précis (1 an, 5 ans, 10 ans, etc.).

Ces programmes permettent notamment de :

Valoriser la loyauté des employés

Réduire le roulement de personnel

Structurer les initiatives de reconnaissance

Renforcer la culture organisationnelle





Ils constituent une base essentielle d’une stratégie moderne de reconnaissance.

L’automatisation de la reconnaissance des employés

Les entreprises adoptent de plus en plus des solutions permettant d’ automatiser la reconnaissance des employés afin d’éviter les oublis et d’assurer une cohérence.

Ces solutions permettent :

L’envoi automatique de récompenses

La personnalisation des communications

L’intégration avec les systèmes RH

Le suivi des performances et de l’engagement





L’évolution vers des programmes globaux

Avec la mondialisation des équipes, les organisations recherchent des solutions capables de gérer la reconnaissance à l’échelle internationale.

Cela inclut :

Des catalogues de récompenses adaptés par pays

La gestion multi-devises

L’accès à des milliers de cartes-cadeaux

Une expérience uniforme pour tous les employés





Accolad : une expertise spécialisée

Accolad se distingue par une approche ciblée sur la reconnaissance des années de service et des jalons employés .

La plateforme permet :

D’automatiser entièrement les anniversaires d’emploi

De déployer un programme en quelques jours

D’offrir des récompenses dans plus de 190 pays

De personnaliser l’expérience selon l’entreprise





Cette spécialisation permet d’éviter la complexité et les coûts élevés des plateformes généralistes.

Une alternative plus simple et plus efficace

Les solutions traditionnelles de reconnaissance peuvent coûter entre 25 000 $ et 50 000 $ par année.

Accolad propose une approche :

Plus rapide à implanter

Axée sur les résultats

Économiquement avantageuse

Facile à gérer





Pourquoi la reconnaissance des années de service est essentielle

Les employés qui sont reconnus pour leur ancienneté sont :

Plus engagés

Plus fidèles à leur employeur

Plus performants





La reconnaissance devient ainsi un levier stratégique de rétention.





À propos d’Accolad

Accolad est une plateforme canadienne spécialisée dans la reconnaissance des employés , les années de service et les récompenses numériques à l’échelle mondiale .

Elle permet aux entreprises de déployer des programmes automatisés, personnalisés et adaptés à une main-d’œuvre moderne.

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