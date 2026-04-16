Programmes de reconnaissance des années de service : une stratégie clé pour mobiliser et retenir les talents en 2026

MONTRÉAL, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et de transformation du travail, les entreprises redéfinissent leurs stratégies de mobilisation. Les programmes de reconnaissance des années de service deviennent aujourd’hui un pilier central des initiatives RH.
Contrairement aux approches ponctuelles, ces programmes permettent de structurer la reconnaissance autour de moments clés du parcours employé, comme les anniversaires d’embauche et les jalons de carrière.
Qu’est-ce qu’un programme de reconnaissance des années de service?
Un programme de reconnaissance des années de service vise à souligner l’ancienneté des employés à des moments précis (1 an, 5 ans, 10 ans, etc.).
Ces programmes permettent notamment de :
- Valoriser la loyauté des employés
- Réduire le roulement de personnel
- Structurer les initiatives de reconnaissance
- Renforcer la culture organisationnelle
Ils constituent une base essentielle d’une stratégie moderne de reconnaissance.
L’automatisation de la reconnaissance des employés
Les entreprises adoptent de plus en plus des solutions permettant d’automatiser la reconnaissance des employés afin d’éviter les oublis et d’assurer une cohérence.
Ces solutions permettent :
- L’envoi automatique de récompenses
- La personnalisation des communications
- L’intégration avec les systèmes RH
- Le suivi des performances et de l’engagement
L’évolution vers des programmes globaux
Avec la mondialisation des équipes, les organisations recherchent des solutions capables de gérer la reconnaissance à l’échelle internationale.
Cela inclut :
- Des catalogues de récompenses adaptés par pays
- La gestion multi-devises
- L’accès à des milliers de cartes-cadeaux
- Une expérience uniforme pour tous les employés
Accolad : une expertise spécialisée
Accolad se distingue par une approche ciblée sur la reconnaissance des années de service et des jalons employés.
La plateforme permet :
- D’automatiser entièrement les anniversaires d’emploi
- De déployer un programme en quelques jours
- D’offrir des récompenses dans plus de 190 pays
- De personnaliser l’expérience selon l’entreprise
Cette spécialisation permet d’éviter la complexité et les coûts élevés des plateformes généralistes.
Une alternative plus simple et plus efficace
Les solutions traditionnelles de reconnaissance peuvent coûter entre 25 000 $ et 50 000 $ par année.
Accolad propose une approche :
- Plus rapide à implanter
- Axée sur les résultats
- Économiquement avantageuse
- Facile à gérer
Pourquoi la reconnaissance des années de service est essentielle
Les employés qui sont reconnus pour leur ancienneté sont :
- Plus engagés
- Plus fidèles à leur employeur
- Plus performants
La reconnaissance devient ainsi un levier stratégique de rétention.
À propos d’Accolad
Accolad est une plateforme canadienne spécialisée dans la reconnaissance des employés, les années de service et les récompenses numériques à l’échelle mondiale.
Elle permet aux entreprises de déployer des programmes automatisés, personnalisés et adaptés à une main-d’œuvre moderne.
Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :
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