Proactis SA Information Financiere 6m 31 juillet 2025

Proactis SA - Information financière des 6 mois se terminant au 31 juillet 2025

Paris – 16 avril 2026 – Proactis SA (Euronext: PROAC), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business, diffuse aujourd’hui l’information financière au titre de l’exercice de 6 mois clos au 31 juillet 2025, en application de la « Directive Européenne de Transparence ».

A titre liminaire, il est rappelé que la publication des résultats du semestre se terminant au 31 juillet 2025 était initialement prévue pour le 31 octobre 2025.

Résultats du semestre se terminant au 31 juillet 2025 – chiffres clés

Le Conseil d’Administration de Proactis SA a arrêté les comptes de l’exercice clos au 31 juillet 2025 le 14 avril 2026. Les comptes ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Millions €











Semestre clos Semestre clos le 31 juillet 2025 le 31 juillet 2024 (6 mois) (6 mois) Chiffre d'affaires 4.1 4.3 Dépréciation des soldes des comptes avec les sociétés sœurs et du goodwill - -0.5 Perte nette -0.3 -0.9 Trésorerie de clôture à la date du bilan 0.4 0.5 Flux de trésorerie net (sortant)/entrant avant encaissements nets intragroupe* -2.3 -1.6

(*) Il s'agit d'une mesure ajustée qui est expliquée dans le présent rapport.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires tel qu'il est présenté comprend les produits des refacturations liés aux transactions avec les entités sœurs du Groupe et se répartit comme suit :

Millions €











Semestre clos Semestre clos le 31 juillet 2025 le 31 juillet 2024 (6 mois) (6 mois) Chiffre d'affaires opérationnel 2.4 2.9 Produits des refacturations liés aux transactions avec les entités sœurs 1.7 1.4 Chiffre d'affaires consolidé 4.1 4.3

Le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 5 % par rapport à la période précédente, en raison d'une baisse des revenus d'exploitation de 0,5 million d'euros. Comme précédemment annoncé,le groupe Proactis SA continue d’optimiser son offre de produits en se concentrant sur ses produits phares, qui génèrent davantage de synergies et de gains d'efficacité en termes de coûts pour leur support et leur développement. En conséquence, une perte naturelle de clientèle s'est produite parmi les clients qui ne souhaitaient pas migrer vers l'offre de produits phares, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires opérationnel.

Les frais de gestion, d'un montant de 1,7 million d'euros, correspondent à des charges facturées à des parties liées au sein du groupe Proactis au sens large et comprennent les redevances de licence, la refacturation des ressources partagées et la refacturation des services fournis par le centre de services partagés de Manille, aux Philippines, qui est une succursale de Proactis SA. L'effectif moyen à Manille a augmenté d'environ 10 % au cours du semestre clos le 31 juillet 2025, contribuant à la hausse des frais de gestion.

Autres charges opérationnelles

Les charges d'exploitation, y compris les frais de personnel, sont restées stables par rapport à l'année précédente.

Flux de trésorerie

Au cours du semestre se terminant le 31 juillet 2025, les sorties de trésorerie du Groupe se sont élevées à 0,7 million d'euros (premier semestre 2024 : 0,1 million d'euros), mais ce montant comprend le versement de fonds provenant de parties liées au sein du groupe Proactis au sens large, d'un montant de 1,6 million d'euros (premier semestre 2024 : 1,5 million d'euros). Excluant ces encaissements provenant de parties liées, le groupe Proactis SA a enregistré une sortie nette de trésorerie de 2,3 million d'euros (sortie de trésorerie de 1,6 million d'euros pour le semestre 2024). Le Conseil d'Administration de Proactis SA continue de surveiller les besoins de trésorerie de l'entreprise et de veiller à ce que le groupe Proactis dans son ensemble puisse continuer à honorer ses engagements à leur échéance. Cela n'est actuellement possible qu'avec le soutien continu du groupe Proactis dans son ensemble.

Les investissements en capitaux s’élèvent à 0,7 million d'euros pour la période de six mois close le 31 juillet 2025 (2024 : 0,5 million d'euros) et ont été axés sur la suite de solutions stratégiques du groupe : The Business Network. Le groupe disposait d'une trésorerie positive de 0,4 million d'euros au 31 juillet 2025 (31 juillet 2024 : 0,5 million d'euros).

Événements postérieurs à la date de clôture

Au cours du second semestre de l'exercice clos le 31 janvier 2026, Proactis Topco Limited, la société mère majoritaire de Proactis SA, a procédé à un examen complet de l'ensemble des coûts de personnel au sein du groupe Proactis au sens large. Cet examen visait à s'assurer que les fonctions étaient exercées depuis le site le plus approprié et qu'elles répondaient aux besoins de Proactis et de ses clients, compte tenu de son offre de produits redynamisée.

Cette analyse a abouti à la décision de transférer certaines fonctions de R&D et d'assistance produit vers son centre de services partagés situé à Manille, aux Philippines, qui est une succursale de Proactis SA, tout en réduisant les effectifs sur d'autres sites du groupe Proactis au sens large.

Cette restructuration a concerné au total environ 40 postes dans l'ensemble des sociétés du groupe Proactis SA, mais cette réduction a été compensée par une augmentation d'environ 30% des effectifs moyens à Manille par rapport à l'année précédente, ce qui s'est traduit par une augmentation nette des effectifs du groupe Proactis SA d'environ 20%. Le coût total des licenciements est estimé à environ 2,5 millions d'euros. Le groupe Proactis dans son ensemble apportera son soutien financier afin de faciliter cette transformation.

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A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

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