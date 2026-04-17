CGTN : Comment la Chine et l’Espagne renforcent leurs liens dans un contexte d’incertitude mondiale

CGTN analyse la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en Chine, soulignant le rôle crucial des échanges soutenus et de haut niveau dans le renforcement des relations sino-espagnoles face à l’incertitude mondiale. Le reportage examine également le développement de la coopération économique et les engagements communs en faveur du multilatéralisme, de la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales et d’une coopération ouverte, positionnant ainsi cette relation comme un facteur de stabilité dans un environnement international de plus en plus fragmenté.

PÉKIN, 17 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au siège du géant technologique chinois Xiaomi, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a découvert des gadgets grand public de pointe, a testé des véhicules électriques et a qualifié à plusieurs reprises son expérience de « Muy bien » (très bien). Il s’est ensuite adressé aux étudiants de l’université Tsinghua, les exhortant à renforcer la compréhension mutuelle entre l’Europe et la Chine.

Ces moments ont marqué sa visite en Chine, du 11 au 15 avril, sa quatrième en quatre ans, donnant le ton d’un voyage mêlant symbolisme et signaux politiques, et soulignant une relation dynamisée par des échanges soutenus et de haut niveau.

Lors de ses entretiens à Pékin, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine et l’Espagne devaient renforcer leur coopération dans des domaines tels que le commerce, les énergies nouvelles et l’économie intelligente, et encourager les échanges culturels, éducatifs, scientifiques et sportifs.

Malgré un contexte international changeant et turbulent, il a noté que la Chine et l’Espagne avaient maintenu une relation stable, tissant des liens avec détermination, et que l’un des principaux enseignements tirés était l’importance de prendre les bonnes décisions en se fondant sur des intérêts communs.

Pour sa part, M. Sánchez a déclaré que ses quatre visites témoignaient de l’importance que les deux pays accordent à cette relation, et a appelé à un engagement plus approfondi et à une meilleure compréhension mutuelle. L’Espagne attache une grande valeur au statut de la Chine en tant que grande puissance, a-t-il affirmé.

Cette rencontre témoigne de la volonté des deux pays de maintenir des échanges réguliers et de haut niveau. Ces interactions régulières assurent la continuité des relations bilatérales, malgré l’accroissement des incertitudes géopolitiques.

Outre un dialogue politique de haut niveau, la coopération économique demeure un pilier central de ces relations bilatérales. La Chine est depuis des années le premier partenaire commercial de l’Espagne en dehors de l’Union européenne, et les échanges bilatéraux ne cessent de croître. Des données récentes font état d’une augmentation des échanges de biens et de services, ainsi que de la mise en place de nouveaux domaines de collaboration dans les énergies vertes, les véhicules électriques et les industries numériques. En 2025, le commerce bilatéral de marchandises entre la Chine et l’Espagne a dépassé 55 milliards de dollars, soit une hausse de 9,8 % par rapport à l’année précédente.

Parallèlement, les entreprises chinoises ont accru leurs investissements en Espagne dans des secteurs tels que les batteries, les énergies renouvelables et les infrastructures, contribuant ainsi à la création d’emplois et au développement industriel local. Les produits agricoles et alimentaires espagnols, notamment l’huile d’olive, le vin et le porc, bénéficient d’un accès élargi au marché chinois, ce qui témoigne d’une complémentarité entre les deux économies.

La visite de M. Sánchez a renforcé cette tendance, les deux parties explorant des pistes pour un commerce plus équilibré et un accès accru aux marchés. Des accords de coopération ont été signés dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’éducation, les sciences et les technologies, ainsi que l’agriculture et l’alimentation, dans le cadre d’un effort plus large visant à maintenir les liens économiques malgré les mutations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Au-delà des avantages bilatéraux, cette visite revêt également une importance internationale plus vaste. Xi Jinping a appelé la Chine et l’Espagne à collaborer étroitement pour éviter tout retour à la loi du plus fort et à défendre conjointement un véritable multilatéralisme, soulignant leur soutien commun d’un ordre international fondé sur des règles.

M. Sánchez a également insisté sur l’importance de la coopération multilatérale et d’une économie mondialisée équilibrée, source de prospérité partagée. Ces propos s’inscrivent dans la lignée de la position de l’Espagne, fervente défenseure du dialogue et de la coopération au sein de l’Union européenne, notamment face à l’intensification des débats sur le commerce, la sécurité et la gouvernance mondiale.

Les deux parties ont également fait part de leur convergence de vues sur le maintien de chaînes d’approvisionnement et industrielles mondiales stables, alors que les pressions protectionnistes et les appels au découplage économique se multiplient dans certaines régions du monde. Cette coopération illustre la manière dont les grandes économies peuvent concilier ouverture et dialogue pour résoudre leurs différends.

Le contexte plus large de la visite de Sánchez reflète une période d’incertitude mondiale accrue, marquée par des conflits et une fragmentation économique influençant les débats politiques. Dans ce contexte, la Chine et l’Espagne ont toutes deux souligné l’importance de la prévisibilité dans leurs relations bilatérales, faisant de leur partenariat un gage de stabilité.

Alors que Sanchez concluait sa visite, l’accent mis sur la continuité dans les échanges de dirigeants, la coopération économique et les positions communes sur les questions mondiales témoignait d’une relation que les deux parties considèrent comme résiliente. Dans un environnement international en constante évolution, les relations sino-espagnoles sont perçues comme mutuellement avantageuses et comme l’élément d’un effort plus vaste visant à pérenniser la coopération dans un monde de plus en plus complexe.