CARBIOS présente ses résultats annuels 2025

Carbios a fortement réduit ses charges opérationnelles au cours de l’année 2025, permettant une réduction de la perte d’exploitation de 7 millions d’euros

Carbios dispose d’une trésorerie solide à hauteur de 59 millions d’euros au 31 décembre 2025 en position Groupe avec les filiales 1 , lui permettant de faire face à ses dépenses opérationnelles au-delà des 12 prochains mois. La consommation prévisionnelle de trésorerie pour 2026, hors projet de Longlaville, est estimée à 20 millions d’euros

, lui permettant de faire face à ses dépenses opérationnelles au-delà des 12 prochains mois. La consommation prévisionnelle de trésorerie pour 2026, hors projet de Longlaville, est estimée à 20 millions d’euros Les 4 priorités stratégiques 2026 sont : La reprise du projet industriel de Longlaville, sous réserve de la finalisation de son financement avec un closing prévu d’ici Q3 2026 2 Le déploiement industriel de la technologie de biorecyclage du PET en Asie avec la construction d’une 1 ère usine opérée sous contrat de licence avec Wankai L’accélération du développement commercial pour vendre de nouvelles licences en Europe et en Amérique du Nord et du Sud Le maintien d’une discipline financière rigoureuse pour assurer l’exécution de ces priorités







Clermont-Ferrand (France), 17 avril 2026 (07h45 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce aujourd’hui ses résultats annuels clos le 31 décembre 2025, arrêtés par le Conseil d’administration de la Société en date du 16 avril 20263.

Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « L’année 2025 a été marquée par la signature d’un accord stratégique majeur actant le déploiement de notre modèle de licence en Asie, des avancées significatives dans le financement de l’usine de Longlaville et par un plan de recentrage des dépenses rigoureusement exécuté. Notre horizon de trésorerie nous permet de disposer de tous les moyens nécessaires à l’exécution de nos priorités stratégiques. »

1. Résultats et commentaires sur l’activité de la Société pour l’exercice clos le 31.12.2025



Compte-tenu de la structure actuelle du Groupe Carbios, la Société a décidé de mettre fin à la consolidation volontaire des comptes en norme IFRS à compter de l’exercice 2025. Cette décision s’inscrit dans une démarche de rationalisation des processus d’élaboration de l’information financière et d’allocation efficiente des ressources. En conséquence, la Société présente, au titre de l’exercice 2025, ses seuls comptes sociaux établis conformément aux règles et principes comptables français.

Attachée à maintenir une communication la plus transparente, complète et qualitative possible, la Société présentera dans son Document d’enregistrement universel 2025 les informations nécessaires au lecteur pour bien comprendre les comptes et l’activité de Carbios, y compris le compte de résultat et le bilan de chaque filiale, ainsi que leurs positions de trésorerie respectives.

Compte de résultat simplifié de Carbios SA :

Normes françaises (En milliers d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Produits d’exploitation 5 749 5 057 Dont produits issus de refacturations et contrats conclus avec CARBIOLICE 731 828 Dont produits issus de refacturations et contrats conclus avec CARBIOS 54 2 219 1 793 Charges d’exploitation 30 725 37 487 RESULTAT D’EXPLOITATION -24 976 -32 430 Résultat financier -10 793 6 334 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -35 769 -26 096 Résultat exceptionnel 0 -345 Impôts sur les bénéfices -1 505 -3 036 BENEFICE OU PERTE -34 264 -23 406

Au titre de l’exercice 2025, les produits d’exploitation se sont élevés à 5,7 M€ contre 5,1 M€ en 2024. Ces produits résultent principalement de subventions d’exploitation, de prestations de services avec les filiales Carbiolice et Carbios 54 et de la refacturation des frais de recherche de financement liés au projet industriel de Longlaville.

Les charges opérationnelles s’établissent à 30,7 M€ contre 37,5 M€ en 2024, ce qui marque une baisse significative principalement liée :

- au recentrage du Groupe sur ses priorités stratégiques ;

- aux mesures de réduction des coûts et des effectifs mises en œuvre en 2025 ; et

- à la diminution des charges externes, notamment les dépenses d’honoraires.

Le résultat financier de (10,8) M€ s’explique principalement par :

- des produits de placements de la trésorerie pour 1,5 M€, en baisse de 3,1 M€ par rapport à 2024, du fait de la baisse combinée des taux d’intérêt et de la trésorerie placée ;

- des intérêts courus sur les créances des filiales Carbiolice et Carbios 54, avec 4,2 M€ de produits constatés en 2025 (contre 3,8 M€ en 2024) ;

- des intérêts payés sur emprunts à hauteur de 1,6 M€ ; et

- d’une provision non-cash de 15,0 M€ pour dépréciation de la valeur des titres détenus dans la société Carbiolice. La Société a revu son plan d’affaires pour les prochaines années en tenant compte de sa base de coûts réduite et de ses perspectives commerciales. La valeur des cash-flows actualisés se monte à 36,4 M€ à comparer avec la valeur historique de 51,5 M€ issue des rachats de parts effectués en 2020 et 2021 sur la base de prix fixés dans le pacte d’actionnaires de l’époque. Cette dépréciation permet d’ajuster la participation de Carbios dans Carbiolice à sa juste valeur de marché.

Le résultat net ressort à (34,3) M€ à fin 2025 contre (23,4) M€ à fin 2024.

Bilan Simplifié de Carbios SA :

Actif (En milliers d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Passif (En milliers d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Capital souscrit non appelé (I) 0 0 Capital 11 834 11 792 Frais d’établissement (II) 0 0 Primes d’émission, de fusion, d'apport 277 106 276 703 Report à nouveau -67 586 -44 180 Immobilisations incorporelles 7 060 6 779 Résultat de l'exercice -34 264 -23 406 Immobilisations corporelles 22 912 24 947 Subventions d’investissement 470 532 Immobilisations financières 144 385 144 472 Total des capitaux propres (I) 187 560 221 440 Total de l’actif immobilisé (III) 174 357 176 197 Autres fonds propres (I-bis) 6 665 5 223 Provisions (II) 769 443 Créances Clients et comptes rattachés 3 102 2 425 Autres créances 2 485 4 655 Emprunts et dettes assimilées 31 647 33 273 Charges constatées d’avance 611 440 Fournisseurs et comptes rattachés 2 934 4 332 Valeurs mobilières de placement 9 034 10 035 Autres dettes 2 915 4 323 Disponibilités 42 630 74 984 Produits constatés d’avance 0 67 Total de l’actif circulant (IV) 57 861 92 539 Total des dettes (III) 37 495 41 994 Comptes de régularisation (V) 275 375 Comptes de régularisation (IV) 4 12 TOTAL GENERAL DE L’ACTIF

(I + II + III + IV + V) 232 494 269 111 TOTAL GENERAL DU PASSIF

(I + I-bis + II + III+ IV) 232 494 269 111

À la clôture de l’exercice 2025, CARBIOS affiche un bilan solide de 232,5 M€ et des capitaux propres de 187,6 M€ en baisse de 33,9 M€ par rapport à 2024 en raison de la perte nette enregistrée sur la période.

Par ailleurs, les Dettes au titre de l’exercice 2025 ressortent en baisse de 4,5 M€, s’expliquant par la poursuite de remboursements d’emprunts, couplée à la baisse des dettes fournisseurs et des autres dettes, illustrant la réduction des coûts entreprise par la Société.

Flux de trésorerie4 de Carbios SA :

(En milliers d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 85 019 191 266 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles -15 655 -17 673 Trésorerie nette liée aux activités d'investissement -18 030 -87 917 Trésorerie nette liée aux activités de financement 330 -657 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -33 355 -106 248 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 51 664 85 019

En 2025, l’activité opérationnelle de la Société a entraîné une consommation de trésorerie de 15,7 M€ en nette baisse par rapport à 2024. Cette diminution s’explique principalement par la baisse des charges opérationnelles à hauteur de 7,4 M€. Cette baisse est néanmoins minorée par des intérêts sur placements encaissés moindres de 3,2 M€ par rapport à 2024, ainsi que par l’effet calendaire de variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation de 2,3 M€.

Les flux d’investissements ont pour leur part absorbé 18,0 M€ principalement en raison du financement des filiales, avec notamment une augmentation de capital de 25 M€ au sein de la filiale Carbios 54, compensé partiellement par le reclassement en trésorerie de 8,2 M€ de placements nantis qui étaient précédemment comptabilisés en immobilisations financières au

31 décembre 2024.

Enfin, les activités de financement ont généré 0,3 M€ de trésorerie.

Au 31 décembre 2025, Carbios dispose d’une trésorerie solide de 51,7 M€. En intégrant celle de ses filiales rendue disponible via une convention de gestion de trésorerie, la trésorerie totale au niveau du Groupe s’élève à 59,1 M€. Par ailleurs, la Société dispose d’un séquestre de 5 M€ en lien avec le site de Longlaville. La consommation prévisionnelle de trésorerie pour 2026, hors projet de Longlaville, est estimée à environ 20 M€, un niveau significativement inférieur à celui de 2025.

La Société dispose des ressources nécessaires pour couvrir ses dépenses opérationnelles au-delà des 12 prochains mois.

2. Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025



Le Document d’enregistrement universel 2025 sera mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril 2025.

À propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.Carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

LinkedIn : Carbios / Instagram : Carbios

Informations sur les actions de Carbios :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Carbios. Carbios opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Carbios attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Carbios. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Carbios ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Carbios ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

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1 Trésorerie de 51,7 M€ pour Carbios et de 7,5 M€ pour ses filiales Carbiolice et Carbios 54 au 31 décembre 2025

2 Se référer au communiqué de presse du 30 mars 2026.

3 L’audit des comptes au 31 décembre 2025 est en cours de finalisation à la date de la présente communication.

4 Afin de proposer une meilleure compréhension des flux de trésorerie, la Société a décidé pour 2025 de reclasser dans le bloc « Trésorerie nette liée aux activités d'investissement » les flux liés aux comptes courants de ses filiales, précédemment classés dans « Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles ». A ce titre et aux fins de proposer une meilleure comparabilité des flux, les flux 2024 présentés ici intègrent le même reclassement, avec un impact de 64 651 K€ par rapport à la présentation des résultats 2024.

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