[Communiqué de presse] Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange entrent en négociations exclusives avec le groupe Altice France pour l’acquisition de SFR

COMMUNIQUE DE PRESSE DES SOCIETES ORANGE, FREE-GROUPE ILIAD, BOUYGUES TELECOM ET SFR-ALTICE

Paris le 17 avril 2026





Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange entrent en négociations exclusives avec le groupe Altice France pour l’acquisition de SFR

A la suite du process de due diligence initié en 2026, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange annoncent la remise d'une nouvelle offre et entrent en négociations exclusives avec le groupe Altice France en vue de l’acquisition de SFR.

Cette offre porte sur un montant total de 20,35 milliards d'euros de valeur d’entreprise pour les actifs considérés de Altice France.

Altice France a octroyé une période d’exclusivité au Consortium jusqu’au 15 mai 2026 afin de finaliser les termes et la documentation de la transaction.

Dans un marché mature, cette opération industrielle, tout en assurant la continuité pour les clients de SFR, permettrait à la fois de :

renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité, mais aussi dans l’innovation et les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ;

consolider la maîtrise d’infrastructures stratégiques pour le pays ;

et de préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs.

Cette opération, socialement responsable, permettrait de pérenniser et renforcer l’ensemble du secteur de l’économie numérique et des télécommunications en France.

Cette offre porte sur l’acquisition de la plupart des actifs d’Altice France - SFR, mais exclut les participations dans les sociétés ACS/Intelcia, XP Fibre, UltraEdge et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice France dans les départements et régions d’outre-mer.

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange envisagent la répartition suivante du périmètre cible :

l’activité et la clientèle « B2B » seraient reprises par Bouygues Telecom ;

l’activité et la clientèle « B2C » seraient partagées entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ;

les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l’exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.

La répartition du prix et de la valeur serait de l’ordre de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.

L’opération sera soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devra ensuite faire l’objet des autorisations réglementaires requises par les autorités compétentes, notamment au titre du contrôle des concentrations.

Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette opération soit réalisée.

Ce communiqué de presse est disponible en PDF sur www.iliad.fr

A propos de Bouygues Telecom

Filiale du groupe Bouygues, Bouygues Telecom, est un opérateur français global de communications et de services numériques. En 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros, emploie 10 700 collaborateurs et dispose de 501 boutiques en France. Créé en 1994, Bouygues Telecom s’engage à fournir à ses clients particuliers, entreprises et administrations publiques des services de communication Fixe et Mobile, ainsi que des services d’internet très haut débit sécurisés, innovants et de qualité, en développant constamment son réseau et l'expérience utilisateur. 27,1 millions de clients Mobile et 5,4 millions de clients Fixe font confiance à Bouygues Telecom, opérateurn°1 des connexions WiFi et internet mobile selon nPerf en 2025, et n°1 sur le Mobile en zones denses selon l’ARCEP, en 2025. Son réseau 4G couvre aujourd’hui 99% de la population et son réseau 5G plus de 19 900 communes et plus de 86% de la population. La division Entreprises de Bouygues Telecom accompagne et fait grandir une communauté de plus de 120 000 clients dont quatre grands comptes du CAC 40 sur cinq, en généralisant le Très Haut Débit en France et en fluidifiant l'adoption des nouveaux usages tels que les communications unifiées, les réseaux intelligents et les services de mobilité d’entreprise et en accompagnant la transformation de leurs infrastructures numériques.Engagé dans la réduction de ses émissions carbone, Bouygues Telecom ambitionne d’atteindre -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 d’ici 2027, des objectifs approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). #OnEstFaitPourEtreEnsemble

Pour suivre l’actualité de Bouygues Telecom : corporate.bouyguestelecom.fr , sur X : @ByTel_Corporate

Contacts presse

Maylis Carçabal, Groupe Bouygues - mca@bouygues.com - 06 63 59 87 05

Anthony Colombani, Bouygues Telecom - ancolomb@bouyguestelecom.fr - 07 62 46 26 65

Stéphanie Brun, Bouygues Telecom - sbrun@bouyguestelecom.fr - 06 47 47 15 76

A propos de Free-Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin 2025, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin 2025 plus de 13,0 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin 2025 15,6 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe. www.iliad.fr

Contact presse

Isabelle Audap, Free-Groupe iliad – presse@iliad.fr - 06 33 47 09 57.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées. Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

Contacts presse

Eric Fohlen-Weill, Orange - eric.fohlen-weill@orange.com 06.81.07.91.02

Tom Wright, Orange - tom.wright@orange.com 06.78.91.35.11

A propos de SFR – SFR.fr

SFR est le 2e opérateur télécoms français au service de plus de 25 millions de clients grand public, entreprises, collectivités et opérateurs.

Plus ancienne marque du marché télécoms français et fort d’un réseau de plus de 40 millions de prises Fibre, SFR a été le premier opérateur à lancer en France la 3G, la 4G puis la 5G. Il couvre aujourd’hui 99,9% de la population en 4G et 86% en 5G. SFR est également présent sur l'ensemble du territoire à travers son réseau de boutiques. SFR a réalisé 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024. SFR est une filiale d’Altice France.

Pour suivre l'actualité du groupe sur X : @AlticeFrance

Contact presse :

Nicolas Chatin, SFR - nicolas.chatin@sfr.com – 06 62 47 81 64

Avertissement :

Cette information a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Didier Casas, Secrétaire Général.

Cette information a été qualifiée par Orange SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Nicolas Guerin, Secrétaire Général.

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