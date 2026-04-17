Hagar hf.: Fjárfestakynning vegna stjórnendauppgjörs 2025/26 og uppgjörs 4. ársfjórðungs

Meðfylgjandi er fjárfestakynning Haga á stjórnendauppgjöri ársins 2025/26 og uppgjöri 4. ársfjórðungs sem haldin verður fyrir markaðsaðila og hluthafa kl. 8:30 í dag, föstudaginn 17. apríl 2026, á Nauthól, Nauthólsvegi 106 í Reykjavík. Á fundinum munu Finnur Oddsson, forstjóri, og Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, kynna rekstur og afkomu félagsins ásamt því að svara fyrirspurnum.
Tekið verður við spurningum sem tengjast uppgjörinu á meðan á útsendingu stendur á netfangið fjarfestakynning@hagar.is og verður þeim svarað eins og kostur er í lok fundar.
Fundinum verður einnig streymt og er skráning á hann hér: https://www.hagar.is/skraning
Attachment