Crédit Agricole d'Ile-de-France : communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

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Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025 du Crédit Agricole d'Ile-de-France 

Paris, le 17 avril 2026

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel 2025.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet à l'adresse www.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance / Informations réglementées », ainsi que sur le site internet de l’AMF.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique " Finance / Informations réglementées " (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

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