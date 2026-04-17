Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 17. april 2026 Selskabsmeddelelse nr. 13/2026





Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S (tidligere SKAKO A/S)

Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S har den 17. april 2026 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelsen af 26. marts 2026.

Bestyrelsen aflagde sin beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.

Årsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at der udloddes DKK 154.472.304 i udbytte (svarende til DKK 49,00 pr. aktie) som anført i årsrapporten for 2025, hvoraf der ikke udbetales udbytte på egne aktier svarende til DKK 1.105.783. Forslaget blev vedtaget. Udbyttet til hovedaktionæren Frederik2 ApS (ejet af bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen og administrerende direktør Christian Herskind Jørgensen) udgør DKK 77,523,586 af den samlede udlodning.

Vederlagsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af selskabets navn fra SKAKO A/S til Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S, som følge af en aftalemæssig forpligtelse som led i frasalget af de resterende driftsaktiviteter i selskabet, som blev gennemført i november 2025. Forslaget blev vedtaget og selskabets vedtægter blev opdateret i overensstemmelse hermed.

En aktionær havde fremsat forslag om at lade selskabet udlodde udbytte på 60 kr. pr. aktie. Aktionæren havde desuden fremsat forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at foretage aktietilbagekøb for nominelt 13.000.000 kr., mod et fastsat vederlag på 80 kr. pr. aktie. Forslagene blev ikke vedtaget.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Jens Wittrup Willumsen og Christian Herskind Jørgensen samt valg af nyt bestyrelsesmedlem Gert Tomczyk. Forslaget blev vedtaget.

Louise Knauer Baroudy og Carsten Krogsgaard Thomsen genopstillede ikke til genvalg til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse består efter generalforsamlingen af Jens Wittrup Willumsen, Christian Herskind Jørgensen og Gert Tomczyk. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Wittrup Willumsen som formand og Gert Tomczyk som næstformand.

Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen blev bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne kapitalandele svarende til op til 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, mod betaling af et vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10 %. Forslaget blev vedtaget.

Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 26 33 30 33