La police de l'Île-du-Prince-Édouard sera honorée lors de la cérémonie inaugurale des prix de MADD Canada pour ses efforts notables contre la conduite avec capacités affaiblies

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 17 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cérémonie inaugurale qui se tiendra aujourd'hui rend hommage aux policiers dont les efforts contribuent à sauver des vies et à prévenir les blessures dans toute la province. La cérémonie inaugurale des prix de la police de l'Île-du-Prince-Édouard de MADD Canada est la première cérémonie à décerner des prix à la police de la province. Elle rend hommage aux policiers de toute la province pour leurs efforts exceptionnels visant à retirer les conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers de la province.

Au Canada, neuf accusations en moyenne sont portées chaque heure pour la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, ce qui nous rappelle avec force que ce crime tout à fait évitable continue de mettre des vies en danger. À l'Île-du-Prince-Édouard, où la conduite avec capacités affaiblies reste un grave problème, le rôle des policiers dans la prévention de ces tragédies est plus important que jamais.

« La cérémonie inaugurale des prix à l’Île-du-Prince-Édouard marque une étape importante dans la reconnaissance des policiers qui travaillent sans relâche pour prévenir les tragédies liées à la conduite avec capacités affaiblies en temps réel », a déclaré Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. « Nous sommes reconnaissants de leur engagement à protéger des vies et des efforts déployés par nos partenaires pour contrer la conduite avec capacités affaiblies. »

MADD Canada a mis sur pied son programme de prix de la police en 2015 afin de rendre hommage aux policiers de la GRC, des services régionaux et municipaux qui contribuent de façon extraordinaire à empêcher les conducteurs avec capacités affaiblies de circuler sur les routes, les autoroutes, les voies navigables et les sentiers dans nos communautés. Les prix de MADD Canada décernés aux policiers de l'Île-du-Prince-Édouard sont possibles grâce à un partenariat entre MADD Canada, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de l’Île-du-Prince-Édouard et l'Association des chefs de police de l'Île-du-Prince-Édouard. Ensemble, ces partenaires prennent des mesures concrètes pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies et protéger les communautés de toute la province.

« La conduite avec capacités affaiblies demeure un enjeu majeur à l'Île-du-Prince-Édouard et elle affecte des familles partout dans notre province », a déclaré le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, l’honorable Rob Lantz. Aujourd’hui, nous rendons hommage aux policiers qui travaillent sans relâche pour prévenir les collisions avant qu’elles ne se produisent. Ces derniers déploient des efforts notables qui ont un impact significatif au sein des communautés de l'Île-du-Prince-Édouard. »



« La GRC de l’Île-du-Prince-Édouard est fière de soutenir la cérémonie inaugurale des prix de MADD Canada décernés aux policiers de l’Île-du-Prince-Édouard », a déclaré Kevin Lewis, surintendant principal de la GRC et président de l'Association des chefs de police de l'Île-du-Prince-Édouard. « Chaque conducteur avec capacités affaiblies retiré de nos routes représente des vies protégées et des familles épargnées d’une perte inimaginable. Cet événement rend hommage au dévouement, au professionnalisme et à l’engagement des policiers de l’Île-du-Prince-Édouard qui travaillent d’arrache-pied pour assurer la sécurité de nos communautés. Nous accordons une grande importance à notre partenariat avec MADD Canada et partageons un objectif commun : prévenir la conduite avec capacités affaiblies et veiller à ce que chacun rentre chez soi en toute sécurité. »

Les prix décernés par MADD Canada à la police de l'Île-du-Prince-Édouard soulignent le rôle essentiel que jouent les forces de l'ordre dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies. Le message est clair : la conduite avec capacités affaiblies sous l’emprise de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues ne sera pas tolérée.

La cérémonie de remise des prix qui se tient aujourd’hui à la Résidence du gouverneur à Charlottetown, rassemblera des partenaires et des responsables locaux notamment : le lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Dr Wassim Salamoun ; le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l’honorable Rob Lantz ; le surintendant principal de la GRC et président de l'Association des chefs de police de l'Île-du-Prince-Édouard, Kevin Lewis ; le chef de la direction de MADD Canada, Steve Sullivan ; et la responsable régionale, région de l'Atlantique de MADD Canada, Shayla Morag Steeves.

Cette année, 22 policiers seront honorés pour leurs efforts visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2025. Le prix d'excellence est décerné au policier qui a retiré le plus grand nombre de conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers de l'Île-du-Prince-Édouard. Les médailles d'or seront décernées aux policiers qui ont intercepté au moins 24 conducteurs avec capacités affaiblies, tandis que les médailles d'argent sont remises à ceux qui en ont intercepté entre 15 et 23. Les policiers qui ont intercepté entre 6 et 14 conducteurs avec capacités affaiblies recevront une médaille de bronze et un certificat de reconnaissance spécial.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca