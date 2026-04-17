Crédit Agricole d'Ile-de-France : Communiqué de mise à disposition du descriptif du programme de rachat CCI 2026

Communiqué de mise à disposition du descriptif du programme de rachat CCI 2026 du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Paris, le 17 avril 2026

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le descriptif de son programme de rachat de CCI autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2026, intégré au sein de son rapport financier annuel 2025 à la page 276.

Ce rapport financier annuel 2025 peut être consulté sur le site internet à l'adresse www.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance / Informations financières ».

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique " Finance / Informations réglementées " (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

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