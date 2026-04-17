Le consortium DEEP, OVHcloud et Clever Cloud, sélectionné pour le cloud souverain des institutions européennes

Paris – 17 avril 2026 – Le consortium composé de DEEP by POST Luxembourg Group, OVHcloud et Clever Cloud annonce aujourd’hui sa sélection par la Commission Européenne dans le cadre d’un appel d’offres majeur visant à fournir des services de cloud souverain aux institutions, organes et agences de l’Union européenne.

Ce marché, doté d’un plafond de 180 millions d’euros sur six ans, constitue une étape structurante dans la mise en œuvre concrète de la stratégie européenne de souveraineté numérique.

Une réponse concrète aux enjeux de souveraineté et un standard de référence pour le cloud européen.

Dans un contexte de dépendance accrue aux technologies extra-européennes, cette décision illustre la capacité de ces trois acteurs à proposer des solutions concrètes, compétitives et alignées avec les valeurs de l’Union.

Au travers de cette sélection, la Commission démontre qu’il est possible de concilier performance technologique et contrôle stratégique. Elle fait le choix d’un modèle multi-fournisseurs, visant à renforcer la résilience et à éviter toute dépendance à un acteur unique.

Un consortium européen au service de l’autonomie stratégique de l’UE

Le consortium sélectionné réunit des acteurs européens complémentaires et de premier plan, répondant aux exigences les plus élevées en matière de souveraineté, de sécurité et de performance.

Concrètement, OVHcloud met à disposition, avec sa plateforme OPCP, une solution cloud standardisée, opérable, et de grande capacité, conçue pour fournir des ressources de calcul massives et assurer un déploiement rapide à grande échelle grâce à OPCP Core.

Clever Cloud apporte une couche d’orchestration avancée — PaaS, conteneurisation et services managés — qui permet de piloter, automatiser et unifier des environnements complexes. Cette approche rend possible la mise en œuvre d’architectures hybrides, combinant cloud public, privé et infrastructures dédiées, avec un haut niveau de flexibilité.

Enfin, DEEP amène non seulement ses capacités d’hébergement mais également son expertise dans les domaines du cloud, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.

Un signal fort pour l’avenir numérique de l’Europe

Ce cadre élève le niveau d’exigence en matière de souveraineté, encourage l’adoption de standards européens et ouvre la voie à une concurrence plus équilibrée dans le cloud et l’IA.

Cette sélection reflète également un alignement strict avec le Cloud Sovereignty Framework de la Commission européenne, qui fixe un niveau d’exigence élevé en matière de maîtrise stratégique et juridique, de sécurité et de conformité européennes, de transparence des dépendances, d’ouverture technologique et de performance environnementale.

Octave Klaba, CEO d’OVHcloud déclare : « Je suis très heureux de la confiance accordée par la Commission Européenne à notre consortium. Ce projet prouve qu’il existe en Europe des alternatives solides, capables de répondre aux plus hauts standards. Cette décision démontre également que, quand les acteurs européens unissent leurs forces, ils font la différence ».

Quentin Adam, CEO de Clever Cloud ajoute : « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés. C’est le résultat d’un travail collectif important mené avec OVHcloud et DEEP. Nous avons construit une réponse solide, capable de répondre aux exigences des institutions européennes. Ce qui est intéressant ici, c’est que la souveraineté technologique ne reste pas un concept : elle se traduit concrètement par des infrastructures, des plateformes et des acteurs capables d’opérer ensemble en production. C’est aussi la preuve que des acteurs européens peuvent coopérer efficacement et faire progresser l’ensemble de l’écosystème ».

Sébastien Genesca, Managing Director de DEEP by POST Group conclut : « Nous remercions la Commission Européenne pour la confiance qu’elle témoigne à notre consortium. Nous avons réalisé avec OVHcloud et Clever Cloud, un travail exigeant et passionnant, avec un objectif commun : bâtir une offre de cloud souverain en apportant le meilleur de nos expertises technologiques. Tout cela en partageant des valeurs communes et européennes. »

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

À propos de DEEP by POST Luxembourg Group

DEEP est une entité de POST Telecom S.A., filiale de POST Luxembourg, qui regroupe l’ensemble des expertises Télécom & ICT du Groupe afin d’accompagner la transformation numérique des entreprises et organisations. Avec plus de 750 collaborateurs, DEEP se positionne comme un partenaire de référence en matière de services numériques professionnels au Luxembourg, en Grande-Région et à l'international.

DEEP propose un portefeuille complet de services et solutions à travers sept domaines technologiques parmi lesquels le Cloud, la Cybersécurité et l’Intelligence Artificielle (IA) jouent un rôle clé. A la fois acteur luxembourgeois et fournisseur de services critiques pour l’économie nationale, DEEP apporte des réponses aux enjeux du numérique avec des offres conçues et opérées par ses propres équipes.

DEEP s’appuie sur les infrastructures télécom et data centres les plus performantes et résilientes du pays et reconnues comme étant parmi les plus robustes d’Europe. La convergence des expertises télécom et ICT permet à DEEP de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, des besoins en connectivité à la valorisation des données.

Pour plus d’informations : www.deep.eu - www.postgroup.lu



À propos de Clever Cloud

Fondée en 2010 à Nantes (France), Clever Cloud est spécialisée dans l’hébergement et l’automatisation informatique. Sa plateforme cloud permet de déployer des applications en quelques clics, sur cloud public comme sur les infrastructures du client, sans avoir à gérer la montée en charge ni la maintenance. Elle garantit en parallèle un haut niveau de sécurité et de maîtrise des données, dans le respect des exigences de souveraineté. Parmi ses clients figurent Airbus, Great Place to Work, MAIF, Docaposte, Fairphone, Solocal ou encore Limagrain.

Contact presse OVHcloud

Richard Rousseau

Richard.rousseau@ovhcloud.com



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Carine Guillemet

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