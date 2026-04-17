Maisons du Monde : Report de l’annonce des résultats annuels 2025 du Groupe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 17 avril 2026

Report de l’annonce des résultats annuels 2025 du Groupe

Comme annoncé le 9 avril, le Groupe a lancé une recherche d’adossement auprès de tiers financiers ou industriels, permettant d’assurer la continuité de son activité.

Cette recherche est activement engagée, et se poursuit sous l’égide du conciliateur.

Dans ce contexte, Maisons du Monde reporte la publication de ses résultats 2025 et de son rapport financier annuel dans la perspective d’une prochaine communication de la Société sur l'issue de cette recherche d'adossement*. Cette communication interviendra dans les prochaines semaines.

Les équipes de Maisons du Monde restent pleinement mobilisées au service de leurs clients.

*Le call investisseurs est ainsi également reporté.

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 9 pays européens.

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