Information relative au nombre total de droits de vote et de capital - 31 mars 2026

 | Source: RENAULT RENAULT

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8-II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Dénomination sociale de l'émetteur : Renault S.A.
122 - 122 bis Avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt

(Code ISIN : FR0000131906 – RNO)

Date 

Nombre d’actions composant le capital social

 		 

Nombre total de droits de vote

 
31 mars 2026

 		 

 

295 722 284

 

 		 

Nombre de droits de vote théoriques (1) : 404 933 414

 
Nombre de droits de vote exerçables (2) : 399 977 200

(1)   Conformément à l’article 223 -11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).


(2)   Nombre calculé sur la base du nombre de droits de vote théoriques, déduction faite des actions privées du droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).

Pièce jointe


Attachments

Mars 2026 - Déclaration du nombre d'actions et des droits de vote
GlobeNewswire

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