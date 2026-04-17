MADD Canada célèbre ses bénévoles à l’occasion de la Semaine nationale du bénévolat

OAKVILLE, Ontario, 17 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la Semaine nationale du bénévolat (du 19 au 25 avril), MADD Canada rend hommage aux bénévoles extraordinaires dont l'engagement contribue à renforcer la sécurité au sein des communautés et ce, partout au pays.

Chaque heure au Canada, une moyenne de neuf accusations criminelles fédérales et suspensions de permis de courte durée au niveau provincial sont prononcées pour la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Cette statistique alarmante renforce l'importance du travail exemplaire accompli chaque jour par les bénévoles de MADD Canada pour sensibiliser le public, soutenir les victimes et contribuer à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies.

« Les bénévoles sont au cœur de la mission de MADD Canada depuis près de quarante ans », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Ils consacrent d’innombrables heures à organiser des événements locaux et des points de contrôle de sobriété, ainsi qu’à soutenir les familles touchées par la conduite avec capacités affaiblies. Leur engagement et leur compassion sont au cœur de toutes nos actions. »

Le thème de cette année, « Dynamisez le bénévolat », met en lumière le rôle essentiel que jouent les bénévoles de MADD Canada pour susciter le changement. Partout au pays, ils interviennent au sein des communautés pour aider à sauver des vies et à prévenir des blessures.

Tout au long de la semaine, MADD Canada mettra en lumière les contributions exceptionnelles de ses bénévoles sur ses réseaux sociaux, afin de rendre hommage aux personnes dévouées qui font vivre sa mission. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour rendre hommage aux bénévoles de MADD Canada et à réfléchir au rôle que chacun peut jouer afin de prévenir la conduite avec capacités affaiblies.

Bien que MADD Canada soit fière de rendre hommage à ses bénévoles, l'organisation rappelle également à tous que la meilleure façon d'honorer ses bénévoles, c'est de passer à l'action pour bâtir un avenir où la conduite avec capacités affaiblies n'existera plus, un avenir où personne ne sera tué ni blessé, un avenir où des organismes de bienfaisance comme MADD Canada ne seront plus nécessaires.

Afin de garantir que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité, MADD Canada rappelle à chacun de :

Ne jamais conduire une voiture, un VTT, une motoneige ou tout autre véhicule motorisé avec les capacités affaiblies.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca