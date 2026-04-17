COMPAGNIE LEBON : Capital et droits de vote mars 2026

Middle Office Emetteur
Tél. : 01 53 48 80 10 - Fax : 01 49 74 32 77 - 34318@cic.fr
COMPAGNIE LEBON
Date d'arrêté: 31/03/2026
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
(1)
Actions du capital
1 173 000
(2)
Droits de vote théoriques (1)
2 124 449
Actions privées de droits de vote
(3)
Autodétention au nominatif (2)
48 092
(4)
Autodétention au porteur * (3)
0
(5)
Autres * (4)
0
* à compléter par la société
Droits de vote exerçables*
2 076 357
*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
Pour information :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs
1 982
Pièce jointe