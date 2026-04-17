RIBER: Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Bezons, le 17 avril 2026 (18h00) - RIBER annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2025.

Ce rapport reprend les documents suivants :

le rapport de gestion du Conseil d’administration ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les comptes sociaux et consolidés 2025 incluant les rapports des Commissaires aux Comptes ;

l’attestation de la personne responsable ;

des informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 17 juin 2026.





Le rapport financier annuel 2025 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.riber.com, dans sa version en français.

Agenda

17 juin 2026 à 10h00 : Assemblée Générale à Paris à la Maison des Centraliens





À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

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