ADLPARTNER: MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

_____

Paris, le 17 avril 2026 (22h00) - ADLPartner, société mère du Groupe DÉKUPLE Leader Européen de la Communication et du Data Marketing, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2025.

Le rapport financier annuel 2025, contenant notamment le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le rapport de durabilité et le descriptif du programme de rachat d’actions, est disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse www.dekuple.com dans la rubrique Investisseurs.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 26 mai 2026, avant bourse.





Le Groupe DÉKUPLE

Leader européen de la communication et du data marketing, le Groupe DEKUPLE possède un modèle d'affaires international et diversifié, aux actionnaires stables. Son écosystème couvre toute la chaîne de valeur de la Communication et du Data marketing grâce à : un Cabinet de Conseil Stratégique majeur sur la transformation Data IA et Agentique, un réseau d’Agences Internationales Multi-expertises, un Centre d’Activités Partnership Marketing Sales Support et une « Boost Factory » in house, activant ses Solutions Martech propriétaires. Ces centres d’expertises, tournés vers la performance, en font un acteur majeur, partenaire du business et de la différenciation des marques. Les professionnels du Groupe accompagnent, chaque jour, près de 750 marques (Grands Comptes et ETI Européennes et internationales) sur l’ensemble du funnel : awareness, considération, acquisition, rétention, conversion et mesure de la performance. Indépendant et agile, le Groupe est devenu expert dans la mise en place de synergies Martech efficaces. Les activités et filiales du Groupe peuvent ainsi acquérir rapidement de nouvelles compétences, s'appuyer sur des solutions innovantes et les intégrer pour stimuler la performance de leurs actions. Bertrand Laurioz, entouré de son comité exécutif, pilote une stratégie combinant une vision solide à long terme et une action continue et régulière, orchestrant ainsi la croissance organique et externe du Groupe, de manière pérenne.

Créé en 1972, le Groupe DÉKUPLE a réalisé 243 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie environ 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

Le Groupe DÉKUPLE est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

Contacts :

DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Analystes - Investisseurs : Cyril COMBE - tel : +33 1 53 65 37 94

Presse - Médias : Fatou-Kiné N’DIAYE - tel : +33 1 53 67 36 34

dekuple@actus.fr

Pièce jointe