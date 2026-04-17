Black Iron annonce la clôture du placement LIFE

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TORONTO, 17 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Iron Inc. (TSX : BKI) (« Black Iron » ou la « Société ») annonce qu’à la suite de ses communiqués de presse des 6 et 13 avril 2026, elle a achevé son placement privé sans courtier pour un produit brut de 2 610 000 $ CA (soit environ 1,88 million de dollars américains) (le « placement »).

En vertu du placement, Black Iron a émis 26 100 000 unités de la société (chacune étant une « Unité ») à un prix de 0,10 $ CA par Unité. Chaque unité était composée d’une action ordinaire du capital social de la société (chacune, une « action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire au prix de 0,20 $ CA par action ordinaire pendant une période de 36 mois à compter de la date de clôture, à commencer à la date qui est 60 jours après la date de clôture, sous réserve d’accélération dans certaines circonstances.

Les parts ont été émises à des acheteurs au Canada en se basant sur l’exemption « financement d’émetteur inscrit » de l’obligation de prospectus prévue à la partie 5A de la Norme canadienne 45-106 - Exemption de prospectus (« NI 45-106 »), telle qu’amendée par l’ordonnance générale coordonnée 45-935 – Exemptions de certaines conditions de l’exemption de financement d’émetteur inscrit (tel qu’amendé, « l’exemption de financement d’émetteur inscrit »). Les Unité émises en vertu de l’exemption de financement d’émetteur inscrit ne seront pas assujetties à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Le produit net de la vente des unités sera affecté aux dépenses administratives et aux projets en cours, y compris le renouvellement des permis relatifs au Projet Shymanivske de la Société, ainsi qu’aux fins générales de la société et au fonds de roulement, tel qu’il est indiqué dans le document d’offre.

La Société a versé un total d’environ 60 600 $ CA et a émis un total de 606 000 bons de souscription d’intermédiaire non transférables (« bons de souscription d’intermédiaire ») à titre de commissions d’intermédiaire à certaines personnes qui ont aidé la société en lien avec le placement. Chaque bon de souscription d’intermédiaire donne droit à son titulaire d’acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,20 $ CA pour une période de 36 mois suivant la date de clôture. Les warrants de recherche et les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des warrants de recherche sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Certains initiés de la Société ont souscrit à un total de 700 000 parts dans le cadre de le placement. La participation de ces initiés constitue une « opération entre personnes apparentées » au sens de l’Instrument multilatéral 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« MI 61-101 »). La Société s’est prévalue des exemptions applicables aux exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires énoncées aux articles 5.5(a) et 5,7(1) (a) du MI 61-101, respectivement. Aucun nouvel initié n’a été créé, et il n’y a pas eu de changement de contrôle à la suite de l’offre. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important concernant la participation des initiés plus de 21 jours avant la clôture prévue du placement, étant donné que les détails et les montants de la participation des initiés n’ont été finalisés qu’à peu de temps avant la clôture et que la Société souhaitait conclure la transaction dès que possible pour des raisons commerciales valables.

Le placement demeure assujetti à l’acceptation définitive de la Bourse de Toronto.

Wildeboer Dellelce s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique de Black Iron relativement au placement.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente des titres ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aux États-Unis d’Amérique. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines ou pour leur compte ou à leur profit, à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, ou d’une exemption aux exigences d’inscription. »« États-Unis » et « personne des États-Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le règlement S pris en application de la Loi de 1933.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et il ne sera procédé à aucune vente d’Unités dans une province, un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’homologation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Black Iron

Black Iron est une société d’exploration et de mise en valeur de minerai de fer, qui fait progresser son projet de minerai de fer de Shymanivske, détenu à 100 %, situé à Kryvyï Rih, en Ukraine. Les détails complets des ressources minérales et les projections économiques du projet se trouvent dans le rapport technique 43-101 intitulé « (Amendé) Évaluation économique préliminaire du gisement de minerai de fer de Shymanivske redimensionné » publié en mars 2020 avec une date d’efficacité du 21 novembre 2017, sous le profil de la société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Le projet est entouré de cinq autres mines en exploitation, notamment YuGOK de Metinvest et le complexe de minerai de fer d’ArcelorMittal. Veuillez consulter le site Web de la société à www.blackiron.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Matt Simpson

Chef de la direction

Black Iron Inc.

invest@blackiron.com



Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. Les informations prospectives sont fondées sur ce que la direction considère comme des hypothèses, des opinions et des estimations raisonnables à la date où ces déclarations sont faites, en fonction des informations dont elle dispose à ce moment-là. L’information prospective peut comprendre, sans s’y limiter, des énoncés concernant l’utilisation des produits de l’offre et la réception de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto, ainsi que les plans futurs de la Société. En général, les informations prospectives peuvent se caractériser par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » « être pris », « survenir » ou « être atteints ». Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter : la guerre en Ukraine ; les incertitudes générales sur les plans des affaires, de l’économie, de la concurrence, de la géopolitique et de la société ; les résultats réels des activités d’exploration actuelles ; les autres risques de l’industrie minière et les risques décrits dans le formulaire d’information annuelle de la Société. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux contenus dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à l’information prospective. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières. La société note que les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas de viabilité économique démontrée.