L'Alliance BRIDGE prolonge la durée de son sommet à cinq jours à mesure qu’elle développe sa plateforme médiatique mondiale

Le sommet BRIDGE, consacré à l’avenir des médias mondiaux, se tiendra sur cinq jours, du 28 novembre au 2 décembre 2026, sur l’île de Yas à Abou Dabi

Le transfert vers l’île de Yas permettra d’accueillir des expositions et une programmation plus ambitieuses

Cette évolution marque la transformation de BRIDGE en une plateforme institutionnelle durable dédiée à la transformation du secteur mondial des médias



ABOU DABI, Émirats arabes unis, 18 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Alliance BRIDGE prolonge la durée de son événement phare, le sommet BRIDGE, à cinq jours pour sa deuxième édition, qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2026. L’événement sera également déplacé vers un site plus vaste, l’île de Yas à Abou Dabi, en partenariat avec Miral, principal créateur de destinations et d’expériences immersives dans l’Émirat.

Cette expansion reflète un repositionnement stratégique plus large visant à faire de BRIDGE une plateforme mondiale active toute l’année, contribuant à façonner l’avenir des médias, de l’économie créative et de la collaboration transfrontalière.

L’annonce a été faite lors de la troisième réunion du conseil d’administration, présidée par Son Excellence Sheikh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, au cours de laquelle les membres ont présenté des plans pour faire évoluer BRIDGE d’un rassemblement à fort impact vers une plateforme institutionnelle plus pérenne, conçue pour stimuler une transformation durable du secteur.

Le sommet BRIDGE 2026 réunira des dirigeants issus des médias, des technologies, de l’investissement et de la création de contenus, avec pour objectif de renforcer les interactions professionnelles afin de favoriser de nouveaux modèles économiques, la coproduction et l’accès aux marchés régionaux et mondiaux.



Son Excellence Sheikh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président de l'Alliance BRIDGE

« BRIDGE est un projet institutionnel de long terme qui redéfinit le rôle des médias dans l’équation du développement, de l’économie et du savoir », déclare Son Excellence Sheikh Abdulla Al Hamed.

La programmation continuera de couvrir sept secteurs clés — médias, économie des créateurs, technologie et intelligence artificielle, marketing, jeux vidéo, musique et cinéma — illustrant ainsi les dynamiques qui transforment le paysage des contenus. L’allongement du format et le choix d’un site plus spacieux soulignent la demande internationale croissante pour des plateformes allant au-delà du dialogue et produisant des résultats concrets.

Son Excellence Dr Jamal Al Kaabi, vice-président de l'Alliance BRIDGE, ajoute : « Le Sommet BRIDGE reflète la transition des Émirats arabes unis d’un soutien à l’économie des médias vers l’ingénierie de ses plateformes opérationnelles. »



Son Excellence Dr Jamal Al Kaabi, vice-président de l'Alliance BRIDGE

La première édition du le sommet BRIDGE, tenue en décembre 2025 à l’ADNEC, a réuni plus de 40 000 participants issus de 182 pays, accueilli 1 276 réunions d’affaires et abouti à 48 accords et partenariats, établissant ainsi des bases solides pour son expansion future.

À propos de l'Alliance BRIDGE

L'Alliance BRIDGE est une organisation mondiale indépendante, basée à Abou Dabi, qui œuvre à renforcer la collaboration, la confiance et l’innovation dans l’écosystème international des médias.

Contact : Kholood Albuainain, Executive.Office@bridge-summit.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30815fbe-abb3-4df1-a38d-c5fc572115cc

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