Die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2026 beginnt am 17. April in in Zhangzhou, Provinz Fujian im Südosten Chinas

ZHANGZHOU, China, April 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2026 wurde am Freitag in Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian eröffnet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Aufbau einer Destination von Weltklasse, Förderung einer Schlüsselindustrie“ und rückt Aspekte der Weisheit, des Lebensstils und der Kultur von Minnan (Süd-Fujian) in den Vordergrund. Anlässlich einer großen lokalen Initiative zum Bau des „World Minnan Cultural Exchange Center“ hat die Konferenz sechs Hauptveranstaltungen sowie 60 Rahmenveranstaltungen kuratiert, um Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzulocken.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde die Show „Homing Minnan“ (Rückkehr nach Süd-Fujian) aufgeführt. Vor dem Hintergrund des historischen Hafens von Yuegang und der lokalen Handwerkskunst gelang es der Show, durch interaktive Inszenierungen den Geist des Mottos „Mut zum Ausprobieren, Streben nach Erfolg“ anschaulich zum Leben zu erwecken.

Im Mittelpunkt der Konferenz sollen industrielle Synergien und die Investitionsförderung stehen, um den Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen der Kulturtourismusbranche zu fördern. Die geplanten Projekte umfassen die aufstrebenden leistungsorientierten Wirtschaftszweige, den Sporttourismus, „Film und Fernsehen plus Tourismus“ sowie Wellness-Retreats.

Um die regionale Identität weiter zu feiern, sind im Rahmen der Konferenz kulturelle Darbietungen aus Minnan geplant, darunter Comedy-Auftritte, Galaveranstaltungen und Gezi-Opernaufführungen im Rahmen der Zusammenarbeit über die Meerenge hinweg. Zu den Höhepunkten zählt die Kampagne „Fresh Fujian Lifestyle“, die die Maifeiertage und die Hochsaison im Sommer nutzt, um in- und ausländischen Gästen einen authentischen Einblick in das Leben im südlichen Fujian zu bieten.

Seit 2023 gilt die jährliche Konferenz als wichtiger Impulsgeber für die Stärkung des Vertrauens in die Branche und die Förderung einer engen Verflechtung von Kultur und Tourismus in der gesamten Provinz.

Quelle: Organisationsausschuss der Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural and Tourism Economy 2026