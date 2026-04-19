La Conférence provinciale du Fujian de 2026 sur le développement de l’économie culturelle et du tourisme à Zhangzhou, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, s’est ouverte le 17 avril

ZHANGZHOU, Chine, 19 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Conférence provinciale du Fujian de 2026 sur le développement de l’économie culturelle et du tourisme s’est ouverte vendredi à Zhangzhou, dans la province chinoise du Fujian. Le thème de l’événement, « Construire une destination de classe mondiale, cultiver un secteur pilier », met en exergue des éléments de la sagesse, du mode de vie et de la culture Minnan (sud du Fujian). La conférence, organisée en parallèle d’une initiative locale majeure de création du World Minnan Cultural Exchange Center, a programmé six activités principales et 60 événements périphériques pour attirer des visiteurs du monde entier.

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La cérémonie d’ouverture a présenté le spectacle Homing Minnan (Return to Southern Fujian). La performance, sur fond de cadre historique du port de Yuegang et d’artisanat local, a tiré parti d’une mise en scène interactive pour donner vie de manière saisissante à l’esprit « oser essayer, s’évertuer à gagner ».

La conférence devrait mettre l’accent sur la synergie industrielle et la promotion des investissements, encourageant les échanges entre des secteurs variés de l’industrie du tourisme culturel. Les différents projets qui seront lancés couvrent les économies émergentes axées sur la performance, le tourisme sportif, le tourisme lié au cinéma et à la télévision, et les retraites bien-être.

Pour célébrer encore davantage l’identité régionale, la conférence prévoit des spectacles culturels du Minnan, dont des numéros comiques, des galas et des performances d’opéra Gezi entre les deux rives du détroit. Parmi les temps forts, la campagne « Fresh Fujian Lifestyle » tire parti du 1er mai férié et de la haute saison estivale pour offrir aux invités nationaux et internationaux un aperçu authentique de la vie dans le sud du Fujian.

Depuis 2023, la conférence annuelle est considérée comme un catalyseur essentiel pour renforcer la confiance du secteur et faciliter l’intégration profonde de la culture et du tourisme dans la province.

Source : Organizing Committee of the 2026 Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural and Tourism Economy