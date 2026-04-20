NORTH ATLANTIC ENERGIES : Elément exceptionnel dans le résultat au 31 décembre 2025

Nanterre, le 20 avril 2026 – Depuis l’acquisition le 28 novembre 2025 par North Atlantic France du bloc majoritaire de 82,89% détenu par le groupe ExxonMobil, le groupe North Atlantic Energies opère désormais comme un raffineur indépendant et n’est plus intégré à un groupe pétrolier de dimension mondiale. La taille de son bilan a également été significativement réduite après des distributions de dividendes et de réserves ayant précédé cette acquisition. Cela induit un coût de financement plus élevé.

En application de la norme IAS 36, la société prévoit d’enregistrer dans ses comptes annuels au 31 décembre 2025 une dépréciation d’actifs industriels d’environ 206 millions d’euros, résultant principalement de l’augmentation de son coût du capital, partiellement compensée par des hypothèses d’amélioration des flux de trésorerie long terme liées aux plans d’optimisation de la raffinerie de Gravenchon.

Conformément à la norme IAS et aux recommandations de l’AMF, cette dépréciation ne tient pas compte des impacts résultant de la situation internationale actuelle sans précédent sur les marchés et de la volatilité extrême qui en découle, s’agissant d’évènements intervenus postérieurement à la clôture. En dépit du niveau d’indicateurs de marges issus des données publiques, le groupe North Atlantic Energies anticipe pour les prochains mois de 2026 le maintien de conditions d’approvisionnement en pétrole brut plus contraignantes pour les raffineurs indépendants. Le rapport financier annuel intégrera dans les sensibilités sur le test de dépréciation les impacts significatifs pouvant en résulter.

Le communiqué de presse sur les résultats de l’exercice 2025 sera publié le 22 avril 2026, et le rapport financier annuel le 29 avril 2026.

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