Nanobiotix annonce de nouvelles données précliniques démontrant une amélioration de la biodisponibilité systémique et la réduction de la toxicité pour des immunothérapies à ADN delivrées par LNP après traitement avec sa technologie de nanoprimer

Une étude préclinique chez la souris a évalué le potentiel de la technologie nanoprimer à surmonter les barrières courantes rencontrées par les thérapies délivrées par nanoparticules lipidiques (« LNP »), qui sont généralement rapidement éliminées par le foie

Le prétraitement avec nanoprimer suivi de l'administration d'ADN recombinant délivré par LNP (« ADN-LNP »), conçu pour de l'immunothérapie anti-tumorale, a montré une biodisponibilité systémique accrue, ainsi qu’une toxicité hépatique et une inflammation liée au cGAS-STING réduites par rapport à l'ADN-LNP administré sans le nanoprimer.

Données présentées à l’Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2026

PARIS and CAMBRIDGE, Mass., 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, a annoncé aujourd’hui la présentation de nouvelle données précliniques évaluant sa plateforme nanoprimer après injection séquentielle d’ADN recombinant délivré par nanoparticules lipidiques (« ADN-LNP ») à l’Annual Meeting of the American Association for Cancer Research (AACR).

POSTER #6389: Maximizing systemic LNP-DNA delivery for cancer-activated expression of Immunotherapy agents using Nanoprimer technology (« Maximisation de la délivrance systémique d'ADN-LNP pour l’expression d’agents d’immunothérapie spécifique au cancer grâce à la technologie nanoprimer »)

Contexte

Une contrainte majeure des ADN-LNP est l’élimination hépatique rapide via le système phagocytaire mononucléé (« MPS »), qui peut réduire la biodisponibilité systémique de l'ADN-LNP, l'accumulation dans la tumeur et augmenter la toxicité hépatique. L'ADN-LNP pourrait également induire une inflammation aiguë transitoire via l’activation de la voie cGAS/STING.

Dans cette étude, des ADN-LNP conçus pour de l'immunothérapie anti-tumorale ont été administrés avec ou sans pré-traitement avec nanoprimer dans un modèle murin. La technologie nanoprimer est conçue pour occuper transitoirement les voies de clairance hépatique telles que le MPS afin d'augmenter la biodisponibilité et l'accumulation dans les tissus cibles, tout en réduisant la toxicité hépatique. Les deux agents ont été administrés par voie intraveineuse (IV).

Observations clés

Réduction de l'exposition hépatique et de la toxicité : Réduction de l'absorption hépatique de ADN-LNP et amélioration de la tolérance hépatique.

Biodisponibilité systémique améliorée : Augmentation des niveaux circulants d'ADN-LNP.

Atténuation de la réponse inflammatoire : Atténuation des cibles en aval de la voie cGAS-STING.

Applicabilité potentiellement large à travers la conception de LNPs : Notamment, ces formulations ADN-LNP ont été spécifiquement conçues pour une délivrance extra-hépatique, soutenant ainsi le potentiel de la technologie nanoprimer à optimiser davantage des technologies d’administration de pointe.







Conclusions

Ces données soutiennent une évaluation approfondie de la technologie nanoprimer en combinaison avec des thérapies innovantes délivrées par LNP.

Les systèmes LNP complexes conçus pour une délivrance extra-hépatique pourraient potentiellement être optimisés afin d’en améliorer leur biodisponibilité systémique et réduire leur toxicité grâce à l’injection du nanoprimer au préalable.





« Nous poursuivons notre approche à deux voies pour le développement de notre plateforme de nouvelle génération, la plateforme nanoprimer, dans laquelle nous poursuivons à la fois des collaborations externes avec des partenaires développant des candidats thérapeutiques innovants confrontés aux difficultés de l'accumulation hépatique, ainsi que le développement de notre propre pipeline interne propriétaire », a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. « Nous sommes encouragés par ces résultats précliniques générés en collaboration avec Earli et pensons qu'ils renforcent notre hypothèse selon laquelle le nanoprimer pourrait améliorer l’efficacité tout en réduisant la toxicité lorsqu'il est administré avant des produits thérapeutiques complexes telles que les ADN-LNP. ».

À propos de la plateforme NANOPRIMER

La plateforme nanoprimer est une plateforme nanothérapeutique en phase préclinique, conçue pour redéfinir la conception et le développement de thérapies administrées par voie intraveineuse (IV) et améliorer les bénéfices pour les patients. La plateforme nanoprimer a pour objectif d’augmenter la biodisponibilité des médicaments tout en réduisant les effets indésirables hors cible, notamment la toxicité hépatique. Cette plateforme peut être utilisée avec la plupart des thérapies administrées en intraveineuse (IV) à travers différentes classes de médicaments. La plateforme nanoprimer est développée au travers de collaborations externes et un pipeline interne et propriétaire.

La plateforme nanoprimer est une plateforme nanothérapeutique en phase précoce conçue pour libérer le potentiel des traitements complexes en surmontant l'une des limitations structurelles les plus courantes en médecine moderne : la captation hépatique et la délivrance extra-hépatique. À mesure que les thérapies deviennent plus complexes – comme les thérapies à base d'ARN, les thérapies géniques et les agents biologiques complexes – ces dernières sont de plus en plus capturées par le foie, limitant leur capacité à atteindre les tissus cibles et réduisant leur efficacité.

La technologie nanoprimer module de manière transitoire cette élimination naturelle, permettant une augmentation de la circulation des thérapies, l’atteinte de leur cible et la réduction d’une exposition hépatique non voulue. Cette approche peut à la fois améliorer la performance des thérapies existantes et débloquer de nouvelles voies thérapeutiques auparavant impossibles à développer.

Développée comme plateforme thérapeutique compagnon, Nanobiotix fait progresser cette technologie grâce à des collaborations stratégiques externes parallèlement à un pipeline interne propriétaire d'actifs compatibles avec la technologie nanoprimer.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

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