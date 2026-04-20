NGen annonce 62,7 M$ en projets de fabrication de pointe de calibre mondial

HANOVRE, Allemagne, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Next Generation Manufacturing Canada (NGen), l’organisme sans but lucratif dirigé par l’industrie qui pilote le Grappes d’innovation mondiales du Canada en fabrication de pointe, a annoncé aujourd’hui près de 25 millions de dollars de nouveau financement fédéral pour appuyer 14 nouveaux projets de technologies de fabrication avancées.

Équipe Canada à Hannover Messe

L’annonce a été faite à Hannover Messe, le plus important salon industriel au monde, qui se déroule du 20 au 24 avril et qui accueille plus de 130 000 visiteurs provenant de 150 pays ainsi que 4 000 entreprises exposantes des quatre coins du globe. La délégation canadienne, dirigée par NGen et par l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable du Développement économique pour les régions du Québec, regroupe plus de 100 entreprises canadiennes œuvrant dans les domaines de l’IA, de la robotique, des matériaux avancés et des procédés de fabrication pour la défense. Elles viennent forger de nouveaux partenariats d’affaires et présenter les innovations industrielles canadiennes sur la scène mondiale.

Nouveaux projets de fabrication de pointe en cours

Ce nouveau financement est accordé dans le cadre du Programme de technologies de fabrication de pointe de NGen, conçu pour renforcer la compétitivité du secteur manufacturier canadien, stimuler l’innovation et les investissements dans les technologies de fabrication avancées au Canada, générer de nouvelles occasions commerciales pour les entreprises canadiennes sur les marchés mondiaux, faire croître des entreprises canadiennes de calibre mondial et développer une main-d’œuvre moderne et inclusive possédant les compétences nécessaires pour exceller en fabrication de pointe.

Combinés à un investissement direct de 38 millions de dollars de l’industrie, ces projets représentent un investissement total de plus de 62,7 millions de dollars visant à renforcer le secteur canadien de la fabrication de pointe.

« L’annonce d’aujourd’hui démontre la force de l’écosystème d’innovation canadien, reconnu à l’échelle mondiale », a déclaré Jayson Myers, président-directeur général de NGen. « En appuyant ces collaborations, NGen aide les entreprises canadiennes à croître plus rapidement, à concurrencer sur la scène internationale et à bâtir l’écosystème de fabrication à valeur ajoutée dont notre économie a besoin en ce moment critique. »

« C’est un privilège de participer à Hannover Messe, le salon commercial industriel le plus important au monde, aux côtés d’entreprises et d’innovateurs canadiens qui transforment des idées de pointe en solutions concrètes, a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. En mettant en valeur les atouts de l’industrie canadienne en fabrication de pointe et en technologies industrielles, nous démontrons comment le Canada passe de l’innovation à la commercialisation. Les 14 projets dirigés par NGen illustrent bien le dynamisme de nos innovateurs ainsi que notre capacité de soutenir la concurrence et de gagner sur la scène mondiale. Ces investissements accélèrent la croissance industrielle, attirent des partenaires internationaux et contribuent à bâtir une économie canadienne plus robuste. »

Renforcer l’avantage canadien en fabrication de pointe

Avec ces nouveaux projets en cours, NGen continue de développer un écosystème national de fabricants et de fournisseurs de solutions technologiques qui collaborent pour moderniser la production, améliorer la sécurité, réduire les déchets et créer de nouvelles occasions commerciales.

Bien que ce nouveau financement provienne du gouvernement fédéral, NGen n’est ni un ministère ni un organisme gouvernemental. Il s’agit d’un organisme indépendant dirigé par l’industrie, responsable de la sélection, de la gestion et du soutien de projets qui répondent à de véritables défis de fabrication et qui produisent des résultats commerciaux.

Les entreprises intéressées à participer à de futurs programmes de financement de NGen sont invitées à visiter le site www.ngen.ca.

À propos de NGen

Next Generation Manufacturing Canada (NGen) est l’organisme sans but lucratif dirigé par l’industrie qui pilote le Grappes d’innovation mondiales du Canada en fabrication de pointe. NGen relie les fabricants, les développeurs de technologies, les chercheurs, les innovateurs et les décideurs politiques au sein de l’écosystème canadien de la fabrication avancée. Par des initiatives telles que le Sommet N³, l’organisme travaille à accélérer la commercialisation des technologies de fabrication de pointe et à renforcer la compétitivité industrielle du Canada.

Contact pour les médias

Robbie MacLeod

Directeur principal, Communications et Services aux membres

Secrétaire général

NGen | 613 297-3578 | robbie.macleod@ngen.ca

Annexe : Projets financés dans le cadre du Programme de technologies de fabrication de pointe