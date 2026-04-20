Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-13
|FR0010483768
|EUR
|2377
|27,886639
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-14
|FR0010483768
|EUR
|1625
|27,989120
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-15
|FR0010483768
|EUR
|1651
|28,540875
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-16
|FR0010483768
|EUR
|2184
|28,967889
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-04-17
|FR0010483768
|EUR
|1576
|29,612719
|XPAR
Pièce jointe