Bombardier et Vista signent une entente de services axée sur les programmes Smart Parts

Cette entente de services d’une valeur d’environ 300 millions $ US sur toute sa durée procure à la flotte de Vista une prévisibilité des coûts et une tranquillité d’esprit essentielle

L’entente est axée sur la couverture pionnière de Bombardier en matière de facturation à l’heure de vol Smart Parts pour la récente commande d’avions Challenger 3500 par Vista et pour une grande partie de sa flotte existante (1)

Les programmes Smart Parts de Bombardier offrent aux clients une protection des coûts et des tarifs à l’heure de vol prévisibles depuis 40 ans



MONTRÉAL, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Vista ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente de services à long terme axée sur les programmes Smart Parts de Bombardier pour la récente commande d’avions Challenger 3500 par l’entreprise d’aviation, ainsi que pour une grande partie de sa flotte existante(1). Cette entente sur mesure fournira à Vista un cadre essentiel de facturation à l’heure de vol afin de maximiser la commodité et la protection des coûts des pièces.

Célébrant 40 ans d’expertise en matière de facturation à l’heure de vol en 2026, les programmes Smart Parts de Bombardier offrent aux clients une couverture des coûts pour le remplacement de composants des principaux systèmes, de l’avionique, des pneus et des freins, la protection contre la corrosion et plus encore. Ces programmes apportent aux clients une tranquillité d’esprit essentielle.

« Les programmes novateurs Smart Parts de Bombardier, facturés à l’heure de vol, sont conçus pour maximiser la flexibilité, la commodité et la prévisibilité budgétaire, ce qui en fait un choix idéal pour notre client de longue date Vista », a souligné Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier. « Cette entente de services et de soutien avec Vista tire parti de nos programmes Smart Parts et renforce encore davantage la relation qui existe entre les deux entreprises, en offrant une protection des coûts pour certains modèles d’avions Challenger et Global de Vista. »

« Cette entente marque une étape importante dans l’amélioration continue de la fiabilité et des performances de la flotte de Vista », a déclaré Nick van der Meer, chef de la direction de l’exploitation chez Vista. « En tirant parti des programmes Smart Parts de Bombardier, nous renforçons notre capacité à offrir une expérience fluide et uniforme à nos clients partout dans le monde. Une maintenance prévisible et une disponibilité optimisée des avions sont essentielles pour veiller à ce que chaque vol Vista réponde aux normes les plus élevées de qualité, de sécurité et de service auxquelles s’attendent nos clients. »

La nouvelle entente de services de Bombardier adaptée à Vista est évaluée à 300 millions $ US au cours des cinq prochaines années. Cette entente fait suite à l’annonce, le 15 avril 2026, de la prise de possession par Vista de son premier avion Global 8000, ainsi qu’à l’annonce, le 11 février 2026, de commandes fermes par Vista et ses entités sous contrôle commun de 40 avions d’affaires Challenger 3500, avec des options d’achat pour 120 avions supplémentaires. La valeur marchande des commandes, en fonction des prix actuels, est évaluée à 1,18 milliard $ US selon les prix courants de 2026. Si toutes les options d’achat sont exercées, la valeur totale des commandes pour l’ensemble des 160 avions s’élèverait à 4,72 milliards $ US(2).

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

À propos de Vista

Vista Global Holding Limited (Vista) est le leader mondial de l’aviation d’affaires, fournissant des services de vols d’affaires à travers le monde grâce à son réseau de filiales et à une équipe de plus de 4 000 experts. Groupe international dont le siège social est situé à Dubaï, Vista intègre un portefeuille unique d’entreprises afin d’offrir des services sans actifs couvrant tous les aspects clés de l’aviation d’affaires, notamment une couverture mondiale garantie et sur demande, des solutions d’abonnement et d’adhésion, ainsi que des services de négociation et de gestion.

Innovant dans le secteur depuis 20 ans grâce à des investissements continus dans les talents, la technologie et les infrastructures, Vista a pour mission de fournir les services de vol les plus avancés au meilleur prix, à tout moment et partout dans le monde.

La vaste expertise de Vista dans le secteur lui permet de fournir des solutions et des technologies complètes de bout en bout pour répondre aux besoins des clients de l’aviation d’affaires dans le monde entier. Ces services sont proposés par l’intermédiaire de ses marques vedettes, notamment VistaJet et XO.

Pour plus d’informations et d’actualités sur Vista, consultez le site www.vistaglobal.com.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Matthew Nicholls

+1 514 243-8214

Matthew.Nicholls@aero.bombardier.com

Bombardier, Global, Global 8000, Challenger et Challenger 3500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Les appareils de la flotte de Vista ne seront pas tous couverts par le nouveau programme Smart Parts Preferred facturé à l’heure de vol.

(2) Suppose que l’ensemble des 120 options d’achat sont exercées à la discrétion du client. Cette hypothèse constitue un énoncé prospectif – se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ci-après.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.