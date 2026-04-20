Vitaquest Highlights Quality Systems Supporting Its Responsibility to Customers and Consumers

WEST CALDWELL, N.J., April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vitaquest International LLC, a U.S.-based contract manufacturer of dietary supplements and nutraceuticals, today highlighted its approach to quality systems, packaging standards, and product integrity across its manufacturing operations.
As regulatory expectations continue to evolve and industry focus on product quality intensifies, Vitaquest is advancing systems that support consistent, compliant, and high-quality product development at scale.
The company’s approach is centered on continuous improvement, operational discipline, and ongoing system refinement, ensuring that quality and compliance are embedded throughout the product lifecycle.
Quality Systems and Manufacturing Standards
Vitaquest operates under established current Good Manufacturing Practices (cGMP) and maintains comprehensive quality systems designed to support ingredient verification, formulation integrity, and finished product consistency.
The company has achieved USP (United States Pharmacopeia) Verification across all manufacturing sites, following a multi-step audit and evaluation of its quality systems, manufacturing processes, and product controls.
In addition, Vitaquest maintains multiple global certifications, including NSF, FSSC 22000, and Health Canada, reinforcing adherence to internationally recognized quality standards.
The company continues to invest in:
- Packaging and labeling controls
- Supplier qualification and raw material verification
- Process validation and quality monitoring systems
- Ongoing employee training and compliance protocols
Vitaquest maintains internal monitoring and review processes designed to proactively identify and address potential issues, supporting continuous improvement across manufacturing and packaging systems.
Product and Packaging Quality
As part of its integrated quality framework, Vitaquest places strong emphasis on both product performance and packaging quality to ensure consistency from formulation through finished goods.
Packaging systems are evaluated for compatibility with product formulations, stability requirements, and distribution conditions, helping maintain product integrity throughout shelf life.
The company applies standardized controls across packaging formats to support accuracy, consistency, and quality in labeling, fill, and finished presentation.
This approach ensures that packaging functions as a critical extension of product quality—supporting protection, stability, and overall product performance.
Advanced Testing and Manufacturing Capabilities
Vitaquest has expanded its technical capabilities to support increasingly complex formulations and evolving quality expectations.
This includes enhanced microbiological testing technologies and continued investment in advanced laboratory and analytical capabilities to support consistency and product performance across supplement formats.
The company has also expanded its manufacturing infrastructure with a state-of-the-art Probiotics Manufacturing Suite, increasing capacity and enabling precise handling of sensitive ingredients such as live cultures.
The facility includes dedicated blending, compression, and encapsulation environments, along with upstream processing capabilities that improve raw material consistency and help maintain product stability and potency.
Regulatory Alignment and Continuous Improvement
Vitaquest operates with a philosophy of being “audit-ready every day,” maintaining systems and processes designed to meet regulatory expectations on an ongoing basis.
As expectations for transparency, safety, and accountability continue to rise, the company remains focused on aligning innovation with regulatory compliance, quality assurance, and disciplined manufacturing practices.
“Ensuring product quality and compliance and doing the right thing are fundamental to who we are as an organization,” said David Alcaraz, SVP of Quality at Vitaquest. “We’re committed to continuously improving our systems so we can consistently deliver products that meet the highest standards and expectations.”
Supporting Brand Partners
Vitaquest partners with brands across the dietary supplement and functional food industries, providing end-to-end support from formulation through commercialization.
While Vitaquest provides robust manufacturing, quality and packaging systems, product success and compliance are a shared responsibility. Brand partners play a critical role in ensuring regulatory alignment, including label accuracy, claims substantiation, and market-specific compliance.
Through close collaboration, Vitaquest helps ensure products are manufactured to meet established standards while supporting partners in navigating evolving regulatory requirements.
About Vitaquest International LLC
Headquartered in West Caldwell, New Jersey, Vitaquest is a contract manufacturer and development partner for dietary supplements and functional foods. With over 45 years of experience, the company supports brands from concept through commercialization with a focus on quality, innovation, and scale.
