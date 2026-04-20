FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 13 au 17 avril 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 13/04/2026 au 17/04/2026

Publication du 20/04/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/04/2026FR000007475910922,1XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2716/04/2026FR000007475911222,3XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2717/04/2026FR000007475911422,3XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:03:11FR000007475922,1EUR17XPAR1110447-769b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:03:14FR000007475922,1EUR13XPAR1110447-1025b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 12:50:01FR000007475922,1EUR2XPAR1110447-13825b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 12:50:04FR000007475922,1EUR14XPAR1110447-14081b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 12:50:07FR000007475922,1EUR16XPAR1110447-14337b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 12:50:07FR000007475922,1EUR8XPAR1110447-14593b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:45:26FR000007475922,1EUR11XPAR1110447-16129b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:45:29FR000007475922,1EUR13XPAR1110447-16385b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:45:32FR000007475922,1EUR15XPAR1110447-16641b105FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 09:10:20FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-1281b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 09:10:23FR000007475922,3EUR2XPAR1110447-1537b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 10:31:30FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-4097b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 10:31:33FR000007475922,3EUR4XPAR1110447-4353b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 10:31:36FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-4609b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 10:31:39FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-4865b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 10:31:42FR000007475922,3EUR3XPAR1110447-5121b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 12:26:07FR000007475922,3EUR2XPAR1110447-5377b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 12:26:10FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-5633b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 12:26:13FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-5889b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 14:34:01FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-7681b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 14:34:01FR000007475922,3EUR7XPAR1110447-7937b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 14:34:01FR000007475922,3EUR2XPAR1110447-8193b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:26:55FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-9217b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:26:55FR000007475922,3EUR3XPAR1110447-9985b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:12:49FR000007475922,3EUR3XPAR1110447-10241b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:12:49FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-11265b106FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 09:08:31FR000007475922,3EUR14XPAR1110447-1025b107FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 13:44:34FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-7681b107FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 16:29:15FR000007475922,3EUR18XPAR1110447-10241b107FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 16:29:18FR000007475922,3EUR7XPAR1110447-10497b107FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 16:58:40FR000007475922,3EUR17XPAR1110447-10753b107FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 16:58:40FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-11009b107FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

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Déclaration hebdo Transactions du 13 au 17 avril 2026
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