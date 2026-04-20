Ny interim ledelse i Wealth Fund Partners A/S

Med henvisning til meddelelse af 9. marts 2026 om, at Lise Bøgelund Jensen har opsagt sin stilling som administrerende direktør i foreningens administrationsselskab, Wealth Fund Partners A/S, har bestyrelsen indgået aftale med en interim administrerende direktør, Michael Frisch. Michael Frisch vil under sin interim-ansættelse fortsat varetage sin rolle som menigt bestyrelsesmedlem i Wealth Fund Partners.

Michael Frisch tiltræder den 1. maj 2026, hvor han sammen med Lise Bøgelund Jensen vil udgøre direktionen frem til hendes fratræden, der, som tidligere oplyst, er senest den 30. juni 2026.

Michael Frisch fortsætter frem til tiltrædelsen af en ny administrerende direktør i selskabet.

Bestyrelsen er i proces med rekrutteringen af en ny administrerende direktør.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesforpersonen i Wealth Fund Partners A/S, Annette Pia Larsen på tlf. 40 95 11 89.

