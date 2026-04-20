Royale® lance « Là pour tout le monde », une nouvelle plateforme qui célèbre les moments qui comptent le plus pour les Canadiennes et Canadiens.

TORONTO, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis plus de six décennies, Royale® fait partie intégrante de la vie quotidienne des Canadiennes et des Canadiens. Du séchage des premières larmes au nettoyage des dégâts d’un repas familial chaotique, les produits Royale sont dignes de confiance durant les moments les plus intimes et vulnérables de la vie. Royale annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle plateforme créative, Là pour tout le monde.





Là pour tout le monde est une vision rassembleuse qui fait appel à l’ensemble des produits Royale pour mettre en lumière le profond engagement de la marque à l’égard des gens, des collectivités et de l’environnement qu’elle sert. Là pour tout le monde marque une évolution importante pour la marque, qui va au-delà de l’excellence fonctionnelle pour célébrer le tissu social et familial qui nous relie les uns aux autres. À titre de marque ancrée dans la vie quotidienne au Canada, notre exigence d’excellence signifie être là pour les gens au bon moment, en toute occasion.

« Chez Royale, nous croyons que plus nous touchons un grand nombre de vies, plus il est important d’être attentifs au moindre détail et d’être réfléchis dans chaque geste que nous posons », a déclaré Jennifer Lo, vice-présidente, Marketing, chez Royale. « Là pour tout le monde » représente notre engagement à être un élément irremplaçable de l’expérience canadienne, non seulement par l’intermédiaire de nos produits, mais également dans le cadre d’un soutien continu aux collectivités et aux familles qui font confiance à notre marque dans les moments les plus intimes du quotidien. »

Le lancement prend appui sur un nouveau film phare mettant en vedette les emblématiques chatons blancs Royale qui représentent de façon symbolique les produits Royale qui sillonnent le Canada. En traversant le pays à la rencontre des gens, les chatons reproduisent le parcours de chaque produit, du plancher de l’usine jusqu’au foyer d’un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. Le film vise à consolider la position de Royale à titre de norme de confort, de douceur et de robustesse appréciée dans des millions de foyers au pays. Il met aussi en évidence le courage, la détermination et la résilience des gens derrière chaque produit, des opérateurs de machine à Saint John et à Dieppe, au Nouveau-Brunswick ou à Toronto, en Ontario, où une grande partie de l’aventure commence, aux familles de partout au Canada qui ont adopté pour de bon les produits Royale.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

En continuant à réfléchir à chaque action et à porter attention au moindre détail, Royale demeure déterminée à être là lorsque cela compte le plus. Là pour tout le monde est une promesse d’être toujours au rendez-vous pour chaque personne et collectivité, veillant ainsi à ce que le confort et la qualité auxquels font confiance les Canadiennes et Canadiens depuis des générations demeurent omniprésents dans les foyers partout au pays.

La création de la campagne Là pour tout le monde a été chapeautée par Leo Toronto, qui a bénéficié du soutien médiatique de l’agence UM et des relations publiques de Citoyen Relations. Production du film phare Là pour tout le monde : Scouts Honour, Nimiopere, Tantrum, OSO Audio.

Renseignements pour les médias :

Cian Murray, Citoyen Relations : cian.murray@citizenrelations.com

À propos de Royale

Les produits Royale sont aimés des Canadiennes et des Canadiens depuis plus de 60 ans. Royale offre une gamme complète de produits de papier à usage domestique qui comprend du papier hygiénique, des essuie-tout, des mouchoirs et des serviettes de table ainsi que des couches pour bébés et des culottes de propreté de qualité supérieure. Les produits Royale sont fabriqués par Les Produits de consommation Irving, une entreprise fièrement canadienne.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b03890e2-d2e5-4e11-8ef9-545b6e9dff36



