Coventry führt den „Life Settlement League Table Report 2025“ an

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Begründer des Zweitmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen unter den gemeldeten Anbietern weiterhin der führende Anbieter von Zweitmarkt-Lebensversicherungen ist, gemessen an der Gesamtzahl der erworbenen Policen, dem Gesamtnennwert und dem Gesamtbetrag, der an die Versicherungsnehmer ausgezahlt wurde. Dies geht aus dem kürzlich veröffentlichten „Life Settlement League Table Report 2025“ von Coventry hervor, der Marktdaten aus öffentlichen Registern und Angaben der Anbieter zusammenfasst. Die Coventry-Unternehmensgruppe hält diese Spitzenposition seit dreizehn aufeinanderfolgenden Jahren.

Coventry hat zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Life Equity im Jahr 2025 allein über den Zweitmarkt mehr als 1.400 Lebensversicherungen von Versicherungsnehmern erworben, was einem Nennwert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit ist das Unternehmen der größte Käufer von Zweitmarkt-Lebensversicherungen. Darüber hinaus zahlten die Coventry-Unternehmen den Versicherungsnehmern im Jahr 2025 mehr als 240 Millionen US-Dollar für ihre Policen.

„Coventry setzt im Zweitmarkt für Lebensversicherungen weiterhin den Maßstab – durch Marktpräsenz, Verlässlichkeit bei der Abwicklung und disziplinierten Kapitaleinsatz“, so Reid Buerger, CEO von Coventry. „Diese Führungsrolle verdanken wir dem Einsatz unserer Mitarbeiter, der Konsequenz unserer Prozesse, der Zusammenarbeit mit Beratern sowie kontinuierlichen Investitionen in Technologie, die konsistente Prozesse und bessere Ergebnisse für Versicherungsnehmer und Berater gleichermaßen ermöglichen.“

Dieser Ansatz wird durch das vertikal integrierte Modell und die firmeneigenen Daten von Coventry unterstützt und ermöglicht eine präzisere Bewertung, breitere Ankaufskriterien und individuell zugeschnittene Lösungen für Versicherungsnehmer.

Interessierte können den Life Settlement League Table Report 2025 unter https://www.coventry.com/2025-League-Table abrufen.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Zweitmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Zweitmarkt für Lebensversicherungen, Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.