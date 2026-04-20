Coventry en tête du Rapport 2025 des rachats de contrats d’assurance-vie

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, leader et créateur du marché secondaire de l’assurance-vie et pionnier des actifs adossés à l’assurance-vie, annonce ce jour qu’il demeure le principal fournisseur de rachats de contrats d’assurance-vie sur ce marché, en termes de nombre total de polices achetées, de valeur nominale totale et de montant total versé aux assurés parmi les sociétés ayant publié leurs résultats. Ces résultats sont présentés dans le nouveau Rapport 2025 des rachats de contrats d’assurance-vie de Coventry, qui compile les données du marché issues de documents publics et des déclarations des fournisseurs. Les sociétés du groupe Coventry occupent la première place depuis 13 années consécutives.

En 2025, Coventry, conjointement avec sa filiale Life Equity, a acquis plus de 1 400 contrats d’assurance-vie auprès de leurs assurés sur le marché secondaire, pour une valeur nominale d’environ 1,6 milliard de dollars. Coventry est ainsi devenu le plus important acquéreur de contrats d’assurance-vie sur ce marché. Par ailleurs, les sociétés du groupe Coventry ont versé plus de 240 millions de dollars aux assurés pour leurs contrats en 2025.

« Coventry continue de donner le ton sur le marché secondaire de l’assurance-vie grâce à son envergure, la fiabilité de ses opérations et la rigueur de sa gestion des capitaux », a déclaré Reid Buerger, PDG de Coventry. « Ce leadership repose sur la force des équipes de Coventry, la rigueur de ses processus, l’accompagnement personnalisé des conseillers et les investissements continus dans les technologies, qui garantissent une exécution cohérente et de meilleurs résultats pour les assurés et les conseillers. »

Cette approche s’appuie sur le modèle intégré de Coventry et sur ses données exclusives, ce qui permet d’obtenir une évaluation plus précise, d’utiliser des critères d’achat plus larges et de proposer des solutions personnalisées aux assurés.

Les personnes intéressées par le Rapport 2025 des rachats de contrats d’assurance-vie peuvent le consulter à l’adresse https://www.coventry.com/2025-League-Table.

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l’assurance-vie et pionnier dans le domaine des actifs adossés à l’assurance-vie. La société exploite une plateforme intégrée couvrant quatre secteurs verticaux complémentaires : le marché secondaire de l’assurance-vie, les prêts liés à la longévité, la distribution d’assurances-vie et de rentes, et les technologies d’assurance. Grâce à ces activités, Coventry élargit les options financières offertes aux assurés, fournit des solutions de financement adossées à des polices d’assurance-vie et à d’autres actifs liés à la longévité, élargit l’accès aux produits de protection et de retraite, et utilise la technologie pour améliorer la tarification, la gestion des risques et l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble de l’écosystème de l’assurance-vie.

Guidée par un engagement de longue date en faveur des droits des consommateurs et de l’intégrité du marché, Coventry tire parti de sa position de leader pour relever les normes du secteur, élargir le choix des consommateurs et développer de manière responsable des solutions d’investissement adossées à l’assurance-vie de qualité institutionnelle. Au cours de son évolution, Coventry a acquis plus de 23 000 polices d’assurance-vie, réalisé plus de 50 milliards de dollars de transactions liées à la longévité, versé plus de 6 milliards de dollars aux titulaires de polices et généré plus d’un milliard de dollars de prêts liés à l’assurance-vie. Pour en savoir plus sur Coventry, consultez le site Coventry.com.