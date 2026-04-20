Le Canada s’impose comme partenaire mondial de premier plan en fabrication à Hannover Messe 2026

HANOVRE, Allemagne, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada accélère son offensive sur les marchés mondiaux alors que Next Generation Manufacturing Canada (NGen) dirige une importante délégation nationale à Hannover Messe 2026, le plus grand salon mondial des technologies industrielles, qui se tient du 20 au 24 avril à Hanovre, en Allemagne.

NGen accueillera plus de 100 entreprises canadiennes dans des pavillons dédiés situés dans les halls 14, 26 et 27. Elles présenteront les capacités de calibre mondial du Canada en fabrication de pointe — notamment l’IA industrielle, la robotique et les technologies à double usage — dans le but de conclure des ententes d’exportation, d’attirer des investissements et de bâtir des partenariats à long terme.

Cette présence fait suite à une édition 2025 très réussie au cours de laquelle le Canada était le Pays partenaire officiel de Hannover Messe, générant environ 350 millions de dollars en nouvelles ventes pour les entreprises canadiennes.

En 2026, Hannover Messe devrait attirer quelque 250 000 participants, réunissant des décideurs de haut niveau provenant de l’Allemagne, de l’Europe et d’ailleurs. Les entreprises canadiennes font état d’un vif intérêt en matière de ventes et d’investissements, notamment en provenance de l’Amérique du Sud, de l’Asie, des États du Golfe et de l’Europe.

Les participants canadiens mettront en valeur des technologies de pointe, dont l’IA industrielle, la robotique, les matériaux avancés et les procédés de fabrication de nouvelle génération ayant des applications dans le domaine de la défense.

L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable du Développement économique du Canada pour les régions du Québec, dirigera l’Équipe Canada à Hannover Messe 2026 dans le cadre d’une visite en Europe axée sur le renforcement des partenariats commerciaux et d’investissement.

« NGen s’engage à positionner les entreprises canadiennes de fabrication de pointe pour qu’elles réussissent sur la scène mondiale », a déclaré Jayson Myers, président-directeur général de NGen. « Hannover Messe est la plateforme internationale par excellence où le Canada peut démontrer son pouvoir d’innovation, décrocher de nouveaux clients, attirer des investissements et établir des partenariats stratégiques qui renforcent notre base industrielle et créent des emplois de qualité ici au pays. »

« Le Canada est à l’avant-garde de la révolution industrielle verte et numérique », a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable du Développement économique du Canada pour les régions du Québec. « Cette visite en Allemagne et en Norvège représente une occasion exceptionnelle de présenter l’innovation canadienne, d’approfondir nos partenariats économiques et d’attirer de nouveaux investissements qui créeront de bons emplois au Canada. Le gouvernement travaille activement à bâtir un avenir plus fort et plus durable pour nos industries et nos travailleurs. »

À propos de NGen

Next Generation Manufacturing Canada (NGen) est l’organisme sans but lucratif dirigé par l’industrie qui pilote le Grappes d’innovation mondiales du Canada en fabrication de pointe. NGen relie les fabricants, les développeurs de technologies, les chercheurs et les décideurs politiques au sein de l’écosystème canadien de la fabrication avancée. Par des initiatives telles que la direction de la délégation canadienne à Hannover Messe, NGen travaille à accélérer la commercialisation des technologies de fabrication de pointe et à renforcer la compétitivité industrielle du Canada.

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