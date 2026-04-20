Communiqué de presse

Atos accélère les opérations de sécurité pilotées par les menaces avec Google Threat Intelligence

Paris, France – 20 avril 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui l'intégration de Google Threat Intelligence à son portefeuille mondial d'opérations et de services de cybersécurité. Cette collaboration innovante permet aux organisations d'obtenir une compréhension anticipée des menaces émergentes et la capacité de les prioriser et de les contenir plus rapidement.

Confrontées à des menaces toujours plus complexes, les entreprises ont besoin de renseignements directement exploitables pour sécuriser leur transformation pilotée par l'IA, en cohérence avec leurs objectifs de souveraineté.

Google Threat Intelligence est intégré aux 17 centres d'opérations de sécurité (Security Operations Centers - SOC) d’Atos, à son Centre de Recherche sur les Menaces et à son offre de services orientés renseignement. Les clients bénéficient d’informations opérationnelles grâce à l’IA de Google, ce qui accélère la détection et la réponse aux menaces et réduit les faux positifs. Cette collaboration permet de transformer en protection concrète des signaux émanant du monde entier, pour des prises de décisions plus rapides et plus sures de la part des défenseurs.

Google Threat Intelligence est entièrement intégré aux opérations de sécurité d'Atos, qui combinent des centres nearshore et offshore 24h/24 et 7j/7 à travers le monde afin de devancer les nouveaux types de menaces.

Les services d’Atos permettent :

Une meilleure connaissance des menaces - En exploitant l’importante base de connaissance de Google, Atos fournit à ses clients des informations exploitables en temps réel sur les nouvelles menaces, leur permettant de prendre des mesures proactives pour se défendre contre d’éventuelles attaques.

En exploitant l’importante base de connaissance de Google, Atos fournit à ses clients des informations exploitables en temps réel sur les nouvelles menaces, leur permettant de prendre des mesures proactives pour se défendre contre d’éventuelles attaques. Une meilleure efficacité opérationnelle - La collaboration entre Atos et Google simplifie les opérations de sécurité et permet aux organisations de se concentrer sur les décisions à forte valeur ajoutée plutôt que sur la gestion des données. Ce gain d'efficacité se traduit par des temps de réponse plus rapides, des coûts réduits et une productivité accrue lors de la gestion des menaces.

La collaboration entre Atos et Google simplifie les opérations de sécurité et permet aux organisations de se concentrer sur les décisions à forte valeur ajoutée plutôt que sur la gestion des données. Ce gain d'efficacité se traduit par des temps de réponse plus rapides, des coûts réduits et une productivité accrue lors de la gestion des menaces. Une protection renforcée contre les risques numériques - Les clients bénéficient de fonctionnalités complètes de surveillance, notamment le suivi des identifiants, la protection contre l’usurpation de nom de domaine et la prévention des fuites de données, l’ensemble contribuant à la robustesse de la défense déployée contre les risques numériques.

Les clients bénéficient de fonctionnalités complètes de surveillance, notamment le suivi des identifiants, la protection contre l’usurpation de nom de domaine et la prévention des fuites de données, l’ensemble contribuant à la robustesse de la défense déployée contre les risques numériques. Des solutions de sécurité sur mesure - L'intégration de Google Threat Intelligence dans les dispositifs de sécurité d'Atos permet de développer des solutions sur mesure en réponse aux spécificités des secteurs d’activité, quelle que soit la taille des organisations.

Günter Koinegg, global head of Cybersecurity Services, Atos, a déclaré : « Google Threat Intelligence est un ajout puissant à notre centre de recherche sur les menaces, alliant analytique avancée, IA et expertise humaine. Notre capacité de renseignement sur les menaces et à transformer un volume considérable de données de sécurité en informations cyber exploitables, sous-tendent nos services de détection, d’investigation et de réponse pilotés par la menace. Google Threat Intelligence améliore la perception des menaces et aide nos experts SOC à réagir en temps réel grâce à une orchestration et une automatisation alimentées par l'IA. »

Depuis plus de 25 ans, Atos est à l’avant-garde de la cybersécurité avec une offre complète de services couvrant le conseil en sécurité, les tests de sécurité, la sécurité du cloud hybride, la sécurité des identités et des systèmes industriels (OT), la détection, l'investigation et la réponse aux menaces, ainsi que des solutions comme la cryptographie post-quantique, en anticipation des futures menaces cyber. Depuis 2020, Atos intègre également à son service managé de détection et de réponse (MDR – Managed Detection and Response), des capacités de détection et de triage pilotés par l'IA.

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l'échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s'appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l'identité numérique. Développées et fabriquées en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiées par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 61 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

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