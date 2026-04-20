74Software: Disclosure of transactions in own shares from April 13 to 17, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, April 20, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from April 13 to 17, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
13/04/20267,56032.49245,611XPAR
14/04/20262,79433.8694,603XPAR
15/04/20262,01734.3269,223XPAR
16/04/20262,67235.3794,499XPAR
17/04/20261,10035.6339,195XPAR
TOTAL16,14333.64543,131 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from April 13 to 17, 2026

Issuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 11:08:54FR001104050032.4EUR5,000XPARact20260413-090854-273-00Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 11:16:02FR001104050032.4EUR21XPAR1129743-8449b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032.5EUR100XPAR1129743-8961b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032.5EUR15XPAR1129743-9217b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032.5EUR16XPAR1129743-9473b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032.5EUR19XPAR1129743-9729b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 13:40:12FR001104050032.6EUR150XPAR1129743-10753b103Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 14:51:06FR001104050032.7EUR11XPAR1129743-12545b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032.7EUR15XPAR1129743-13313b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032.7EUR14XPAR1129743-13569b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032.7EUR142XPAR1129743-13825b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032.7EUR22XPAR1129743-14081b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032.7EUR7XPAR1129743-14337b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032.6EUR150XPAR1129743-14593b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032.5EUR109XPAR1129743-15617b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032.5EUR91XPAR1129743-15873b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032.5EUR24XPAR1129743-16129b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:20:49FR001104050032.5EUR32XPAR1129743-16641b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:20:49FR001104050032.5EUR15XPAR1129743-16897b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:31:40FR001104050032.5EUR153XPAR1129743-17153b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:41:46FR001104050032.4EUR79XPAR1129743-18177b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:41:46FR001104050032.4EUR250XPAR1129743-18433b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:42:55FR001104050032.3EUR189XPAR1129743-20225b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:51:42FR001104050032.2EUR21XPAR1129743-22017b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:04:53FR001104050033EUR150XPAR1129743-31233b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:12:12FR001104050033EUR12XPAR1129743-32257b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:12:12FR001104050033EUR10XPAR1129743-32513b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:12:12FR001104050033EUR78XPAR1129743-32769b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:15:55FR001104050033EUR22XPAR1129743-33025b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:15:55FR001104050033EUR128XPAR1129743-33281b103Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:24:52FR001104050032.9EUR150XPAR1129743-34049b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:24:52FR001104050032.9EUR200XPAR1129743-34817b103Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 09:03:54FR001104050033.2EUR200XPAR1129743-6145b104Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 11:56:49FR001104050033.8EUR100XPAR1129743-10497b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 12:09:41FR001104050033.7EUR200XPAR1129743-12033b104Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 12:30:20FR001104050033.5EUR76XPAR1129743-14337b104Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:41:39FR001104050034.2EUR27XPAR1129743-20993b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:45:11FR001104050034.1EUR150XPAR1129743-21505b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:45:11FR001104050034EUR150XPAR1129743-22273b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:54:50FR001104050034.1EUR24XPAR1129743-22785b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:55:04FR001104050034EUR200XPAR1129743-23041b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:55:48FR001104050033.9EUR100XPAR1129743-25089b104Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:56FR001104050033.9EUR150XPAR1129743-28161b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:56FR001104050033.9EUR200XPAR1129743-28417b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:56FR001104050033.9EUR71XPAR1129743-28673b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:58FR001104050033.9EUR47XPAR1129743-28929b104Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:35:19FR001104050033.9EUR1XPAR1129743-34305b104Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:24:33FR001104050033.8EUR200XPAR1129743-5377b105Coverage
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96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 12:40:24FR001104050033.7EUR200XPAR1129743-8705b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:46:13FR001104050034.1EUR41XPAR1129743-11009b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:46:13FR001104050034.1EUR1XPAR1129743-11265b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:46:13FR001104050034.1EUR76XPAR1129743-11521b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 15:47:29FR001104050034EUR100XPAR1129743-12545b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 16:24:01FR001104050034.1EUR41XPAR1129743-14081b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 16:24:01FR001104050034.1EUR59XPAR1129743-14337b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:09:19FR001104050034.8EUR100XPAR1129743-20225b105Coverage
96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:16:30FR001104050035EUR25XPAR1129743-21505b105Coverage
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