74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 avril 2026

Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 20 avril 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 13 au 17 avril 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
13/04/20267 56032,49245 611XPAR
14/04/20262 79433,8694 603XPAR
15/04/20262 01734,3269 223XPAR
16/04/20262 67235,3794 499XPAR
17/04/20261 10035,6339 195XPAR
TOTAL16 14333,64543 131 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 avril 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 11:08:54FR001104050032,4EUR5 000XPARact20260413-090854-273-00Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 11:16:02FR001104050032,4EUR21XPAR1129743-8449b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032,5EUR100XPAR1129743-8961b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032,5EUR15XPAR1129743-9217b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032,5EUR16XPAR1129743-9473b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 12:34:10FR001104050032,5EUR19XPAR1129743-9729b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 13:40:12FR001104050032,6EUR150XPAR1129743-10753b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 14:51:06FR001104050032,7EUR15XPAR1129743-12289b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 14:51:06FR001104050032,7EUR11XPAR1129743-12545b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032,7EUR15XPAR1129743-13313b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032,7EUR14XPAR1129743-13569b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032,7EUR142XPAR1129743-13825b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032,7EUR22XPAR1129743-14081b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:13:39FR001104050032,7EUR7XPAR1129743-14337b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032,6EUR150XPAR1129743-14593b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032,5EUR109XPAR1129743-15617b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032,5EUR91XPAR1129743-15873b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:19:49FR001104050032,5EUR24XPAR1129743-16129b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:20:49FR001104050032,5EUR32XPAR1129743-16641b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:20:49FR001104050032,5EUR15XPAR1129743-16897b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:31:40FR001104050032,5EUR153XPAR1129743-17153b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:41:46FR001104050032,4EUR79XPAR1129743-18177b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:41:46FR001104050032,4EUR250XPAR1129743-18433b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:42:55FR001104050032,3EUR189XPAR1129743-20225b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 15:51:42FR001104050032,2EUR21XPAR1129743-22017b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:04:53FR001104050033EUR150XPAR1129743-31233b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:12:12FR001104050033EUR12XPAR1129743-32257b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:12:12FR001104050033EUR10XPAR1129743-32513b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:12:12FR001104050033EUR78XPAR1129743-32769b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:15:55FR001104050033EUR22XPAR1129743-33025b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:15:55FR001104050033EUR128XPAR1129743-33281b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:24:17FR001104050033EUR150XPAR1129743-33537b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:24:52FR001104050032,9EUR150XPAR1129743-34049b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2026 17:24:52FR001104050032,9EUR200XPAR1129743-34817b103Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 09:03:54FR001104050033,2EUR200XPAR1129743-6145b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 09:52:22FR001104050033,5EUR100XPAR1129743-8449b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 11:40:28FR001104050033,6EUR6XPAR1129743-9985b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 11:56:49FR001104050033,8EUR100XPAR1129743-10497b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 12:09:41FR001104050033,7EUR200XPAR1129743-12033b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 12:26:27FR001104050033,6EUR119XPAR1129743-12801b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 12:30:20FR001104050033,5EUR76XPAR1129743-14337b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 14:33:56FR001104050034,1EUR150XPAR1129743-16129b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 15:00:27FR001104050034,1EUR150XPAR1129743-17665b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 15:32:08FR001104050034,1EUR150XPAR1129743-18689b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 15:57:48FR001104050034,1EUR100XPAR1129743-19713b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:41:39FR001104050034,2EUR123XPAR1129743-20737b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:41:39FR001104050034,2EUR27XPAR1129743-20993b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:45:11FR001104050034,1EUR150XPAR1129743-21505b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:45:11FR001104050034EUR150XPAR1129743-22273b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:54:50FR001104050034,1EUR24XPAR1129743-22785b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:55:04FR001104050034EUR200XPAR1129743-23041b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 16:55:48FR001104050033,9EUR100XPAR1129743-25089b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:04:50FR001104050033,7EUR200XPAR1129743-26369b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:56FR001104050033,9EUR150XPAR1129743-28161b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:56FR001104050033,9EUR200XPAR1129743-28417b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:56FR001104050033,9EUR71XPAR1129743-28673b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:29:58FR001104050033,9EUR47XPAR1129743-28929b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2026 17:35:19FR001104050033,9EUR1XPAR1129743-34305b104Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:17:04FR001104050034EUR52XPAR1129743-3073b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:17:04FR001104050034EUR98XPAR1129743-3329b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:17:15FR001104050034EUR50XPAR1129743-3585b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:24:33FR001104050033,9EUR200XPAR1129743-4353b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:24:33FR001104050033,8EUR200XPAR1129743-5377b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 09:24:33FR001104050033,7EUR82XPAR1129743-6145b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 12:31:30FR001104050033,9EUR100XPAR1129743-8449b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 12:40:24FR001104050033,7EUR200XPAR1129743-8705b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:46:13FR001104050034,1EUR41XPAR1129743-11009b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:46:13FR001104050034,1EUR1XPAR1129743-11265b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 14:46:13FR001104050034,1EUR76XPAR1129743-11521b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 15:47:29FR001104050034EUR100XPAR1129743-12545b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 16:24:01FR001104050034,1EUR41XPAR1129743-14081b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 16:24:01FR001104050034,1EUR59XPAR1129743-14337b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:09:19FR001104050034,8EUR100XPAR1129743-20225b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:16:30FR001104050035EUR25XPAR1129743-21505b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:16:30FR001104050035EUR175XPAR1129743-21761b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:19:37FR001104050035EUR14XPAR1129743-22529b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:35:31FR001104050035,2EUR200XPAR1129743-31233b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:35:51FR001104050035,2EUR3XPAR1129743-31489b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:39:17FR001104050035,2EUR174XPAR1129743-31745b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/04/2026 17:39:17FR001104050035,2EUR26XPAR1129743-32001b105Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 09:12:19FR001104050034,8EUR200XPAR1129743-4353b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 10:26:34FR001104050035,2EUR100XPAR1129743-7937b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 10:50:08FR001104050035,3EUR100XPAR1129743-8961b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 11:02:20FR001104050035,3EUR200XPAR1129743-9217b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 13:42:16FR001104050035,5EUR47XPAR1129743-15361b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 13:42:16FR001104050035,5EUR53XPAR1129743-15617b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 13:49:29FR001104050035,5EUR46XPAR1129743-16641b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 13:49:29FR001104050035,5EUR54XPAR1129743-16897b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 14:44:18FR001104050035,5EUR34XPAR1129743-18945b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 14:44:18FR001104050035,5EUR66XPAR1129743-19201b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 15:02:37FR001104050035,5EUR45XPAR1129743-19713b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 15:02:37FR001104050035,5EUR9XPAR1129743-19969b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 15:11:31FR001104050035,5EUR46XPAR1129743-20737b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 15:42:41FR001104050035,5EUR100XPAR1129743-21505b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:00:53FR001104050035,4EUR200XPAR1129743-22529b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:32:03FR001104050035,5EUR100XPAR1129743-24065b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:41:44FR001104050035,4EUR26XPAR1129743-24321b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:41:44FR001104050035,4EUR96XPAR1129743-24577b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:41:44FR001104050035,4EUR100XPAR1129743-24833b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 16:41:44FR001104050035,3EUR200XPAR1129743-25089b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:15:41FR001104050035,5EUR75XPAR1129743-27393b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:15:41FR001104050035,5EUR14XPAR1129743-27649b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:15:41FR001104050035,5EUR84XPAR1129743-27905b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:15:41FR001104050035,5EUR77XPAR1129743-28161b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:15:56FR001104050035,5EUR75XPAR1129743-28417b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:15:56FR001104050035,5EUR75XPAR1129743-28673b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:16:32FR001104050035,4EUR200XPAR1129743-28929b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:16:32FR001104050035,4EUR150XPAR1129743-29185b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/04/2026 17:16:32FR001104050035,4EUR100XPAR1129743-29441b106Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 09:43:14FR001104050035,3EUR92XPAR1129743-6913b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 09:43:14FR001104050035,3EUR108XPAR1129743-7169b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 11:24:17FR001104050035,5EUR150XPAR1129743-8961b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 11:29:20FR001104050035,8EUR115XPAR1129743-11265b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 11:29:20FR001104050035,8EUR12XPAR1129743-11521b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 11:29:20FR001104050035,8EUR23XPAR1129743-11777b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 11:43:46FR001104050035,7EUR97XPAR1129743-14849b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 11:53:40FR001104050035,8EUR50XPAR1129743-16385b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 12:04:44FR001104050035,8EUR12XPAR1129743-17409b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 12:04:44FR001104050035,8EUR38XPAR1129743-17665b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 12:11:41FR001104050035,7EUR10XPAR1129743-18689b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 12:11:41FR001104050035,7EUR43XPAR1129743-18945b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 13:44:20FR001104050035,7EUR250XPAR1129743-22273b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 14:33:26FR001104050035,8EUR50XPAR1129743-23809b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 14:51:24FR001104050035,8EUR49XPAR1129743-25089b107Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/04/2026 14:51:24FR001104050035,8EUR1XPAR1129743-25345b107Couverture



