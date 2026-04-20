Corporation de minéraux stratégiques du Maroc annonce un placement privé proposé

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MONTRÉAL, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de minéraux stratégiques du Maroc (TSXV: MCC) (« MCC » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer son intention de réaliser un placement privé sans intermédiaire (le « Placement ») visant l’émission d’un maximum de 33 333 333 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,15 $ par Unité, pour un produit brut total maximal de 5 000 000 $.

Chaque unité comprendra (i) une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et (ii) un demi bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire (une « action de bon de souscription ») à un prix de 0,25 $ par bon de souscription pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement.

Les titres émis dans le cadre du Placement privé seront assujettis à une période de détention obligatoire conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le placement demeure assujetti à certaines conditions, incluant notamment l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Aucun agent n’a été retenu dans le cadre du Placement. Toutefois, la Société pourrait verser des honoraires d’intermédiation à des parties sans lien de dépendance relativement à certaines souscriptions.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'acquisition et le développement d'actifs miniers au Maroc, ainsi que pour les besoins généraux de la Société et pour son fonds de roulement.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aucun des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes américaines (telles que définies dans le Règlement S en vertu de la Loi de 1933) à moins d'être enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou qu'une dispense des exigences d'enregistrement ne soit disponible.

À propos de Corporation de minéraux stratégiques du Maroc

Corporation de minéraux stratégiques du Maroc est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Pour plus d’informations

Téléphone : 579-476-7000

Courriel : info@moroccosm.com

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement de l’entreprise

Guy Goulet

Président et chef de la direction

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.