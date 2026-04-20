Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 17 avril 2026

RACHAT D’ACTIONS – 20 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 13 au 17 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































13/04/2026 FR0000121204











































































24 857 82,2616 XPAR 13/04/2026 12 006 82,3018 CEUX 13/04/2026 1 729 82,2940 TQEX 13/04/2026 1 996 82,3081 AQEU 14/04/2026 11 688 84,4033 CEUX 14/04/2026 24 648 84,2178 XPAR 14/04/2026 2 047 84,3988 AQEU 14/04/2026 1 686 84,3811 TQEX 15/04/2026 24 792 85,4307 XPAR 15/04/2026 11 810 85,3360 CEUX 15/04/2026 2 021 85,3301 AQEU 15/04/2026 1 706 85,3079 TQEX 16/04/2026 24 313 86,5537 XPAR 16/04/2026 11 378 86,7359 CEUX 16/04/2026 1 594 86,7621 TQEX 16/04/2026 1 947 86,8040 AQEU 17/04/2026 23 712 88,2402 XPAR 17/04/2026 11 367 88,4843 CEUX 17/04/2026 1 583 88,5139 TQEX 17/04/2026 1 978 88,5243 AQEU TOTAL 198 858 85,3501

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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