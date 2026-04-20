Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 17 avril 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

 RACHAT D’ACTIONS – 20 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 13 au 17 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		13/04/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		24 85782,2616XPAR
13/04/202612 00682,3018CEUX
13/04/20261 72982,2940TQEX
13/04/20261 99682,3081AQEU
14/04/202611 68884,4033CEUX
14/04/202624 64884,2178XPAR
14/04/20262 04784,3988AQEU
14/04/20261 68684,3811TQEX
15/04/202624 79285,4307XPAR
15/04/202611 81085,3360CEUX
15/04/20262 02185,3301AQEU
15/04/20261 70685,3079TQEX
16/04/202624 31386,5537XPAR
16/04/202611 37886,7359CEUX
16/04/20261 59486,7621TQEX
16/04/20261 94786,8040AQEU
17/04/202623 71288,2402XPAR
17/04/202611 36788,4843CEUX
17/04/20261 58388,5139TQEX
17/04/20261 97888,5243AQEU
   TOTAL198 85885,3501 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

        

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