Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 avril 2026

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Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
13 au 17 avril 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-13FR0004125920287574,976417AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-13FR00041259201165574,919678CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-13FR0004125920178774,897929TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-13FR00041259201624574,873450XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-14FR0004125920244376,621163AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-14FR0004125920694876,511478CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-14FR0004125920142476,593294TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-14FR00041259201449376,527427XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-15FR0004125920242677,629431AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-15FR0004125920600077,692325CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-15FR0004125920144777,647132TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-15FR00041259201291577,686249XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-16FR0004125920237477,499473AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-16FR0004125920799777,273378CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-16FR0004125920143677,470996TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-16FR00041259201580777,368473XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-17FR0004125920229977,911157AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-17FR0004125920491677,505889CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-17FR0004125920133177,828625TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-17FR00041259201298877,757930XPAR
   TOTAL12980676,697761 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com   

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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20 04 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
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