Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

13 au 17 avril 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-13 FR0004125920 2875 74,976417 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-13 FR0004125920 11655 74,919678 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-13 FR0004125920 1787 74,897929 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-13 FR0004125920 16245 74,873450 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-14 FR0004125920 2443 76,621163 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-14 FR0004125920 6948 76,511478 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-14 FR0004125920 1424 76,593294 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-14 FR0004125920 14493 76,527427 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-15 FR0004125920 2426 77,629431 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-15 FR0004125920 6000 77,692325 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-15 FR0004125920 1447 77,647132 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-15 FR0004125920 12915 77,686249 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-16 FR0004125920 2374 77,499473 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-16 FR0004125920 7997 77,273378 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-16 FR0004125920 1436 77,470996 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-16 FR0004125920 15807 77,368473 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-17 FR0004125920 2299 77,911157 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-17 FR0004125920 4916 77,505889 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-17 FR0004125920 1331 77,828625 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-17 FR0004125920 12988 77,757930 XPAR TOTAL 129806 76,697761

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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