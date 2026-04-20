GENFIT : Publication du rapport de performance extra-financière 2026 (exercice 2025)

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 20 avril 2026 – GENFIT (Euronext : GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui la publication de son rapport de performance extra-financière 2026 (exercice 2025), disponible sur son site internet.

Depuis 2022, GENFIT publie ce rapport détaillé en réponse à l’intérêt croissant des actionnaires institutionnels et individuels, analystes financiers, analystes spécialistes des questions de ESG, employés de l’entreprise et candidats souhaitant la rejoindre, partenaires industriels et stratégiques, et institutions publiques.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a déclaré : « L’engagement collectif, l’ouverture vers l’extérieur, la rigueur et l’éthique des pratiques ou encore la maîtrise des risques sont indissociables de la capacité de GENFIT à exécuter sa stratégie dans un climat de confiance avec ses parties prenantes. Ce sont ces fondamentaux qui rendent possibles nos avancées opérationnelles et cliniques, avec un objectif clair : apporter un bénéfice concret aux patients. En 2025, l’exécution de la feuille de route ESG et l’obtention de la certification B Corp™ ont confirmé la solidité de cette démarche, qui contribue à créer les conditions propices à la performance de l’entreprise dans la durée. »

En 2025, GENFIT a mis en œuvre la feuille de route ESG définie en début d’année et déployé une trentaine d’initiatives mobilisant l’ensemble de ses collaborateurs.

Sur le plan sociétal, les actions engagées ont notamment porté sur la mobilisation coordonnée de l’écosystème médical, scientifique, industriel et réglementaire, afin d’inscrire l’ACLF parmi les priorités stratégiques et de contribuer à l’accélération des processus d’accès à l’innovation pour les patients qui en ont le plus besoin. Une journée entièrement consacrée à l’ACLF, réunissant l’ensemble des principales sociétés savantes internationales, ouvrira le prochain congrès de l’EASL. Par ailleurs, l’ACLF est désormais formellement reconnue comme un axe de travail stratégique par The Forum for Collaborative Research1, avec le lancement d’un groupe de travail dédié.

Sur le plan social, l’enquête annuelle anonyme menée auprès des salariés de GENFIT a confirmé un haut niveau d’engagement, avec près de 90 % de participation, ainsi qu’un niveau de satisfaction élevé sur l’ensemble des critères évalués. L’index égalité femmes-hommes s’est quant à lui maintenu à un niveau élevé (88), dans la continuité de l’exercice précédent.

Les enjeux de gouvernance ont également fait l’objet d’une attention particulière, avec le renforcement de la gestion des risques cyber et l’encadrement des usages de l’intelligence artificielle, dans un contexte d’intensification des pratiques, afin de garantir un recours responsable, au service de la productivité et de l’efficacité opérationnelle.

Enfin, plusieurs initiatives ont visé une meilleure maîtrise de l’empreinte environnementale.

Dans cette dynamique, l’engagement de GENFIT sur le volet sociétal, pilier central de sa démarche ESG, s’exprime à la fois à l’échelle internationale auprès des patients et au niveau local au service des territoires.

Larry Holden, Président du Global Liver Institute (organisation internationale de patients atteints de maladies hépatiques) a ainsi déclaré : « Dans le cadre du ‘ACLF Patient Advocacy Council’ de GENFIT, nous sommes témoins d’un engagement authentique de l’entreprise auprès des patients et de leurs aidants, et d’un effort réel pour développer des supports de sensibilisation qui leur sont utiles. Nos points de vue sont entendus et suivis d’effets, dans un domaine où les patients sont confrontés à un besoin médical non satisfait particulièrement criant, sans options thérapeutiques approuvées, avec très peu de recherches et encore trop peu de connaissances. La certification B Corp reflète le dialogue constant que nous entretenons avec GENFIT, et va bien au-delà d’un simple argument marketing. »

Aurélie Leclercq, Déléguée Générale du Fonds de Dotation2 du Centre Hospitalier Universitaire de Lille3 a ajouté : « Le soutien de partenaires engagés comme GENFIT illustre l’importance de la solidarité sur notre territoire pour faire émerger des projets de santé innovants à fort impact sociétal. La contribution de GENFIT au développement de l’unité dédiée aux Adolescents et Jeunes Adultes au sein du CHU de Lille vise à sécuriser les parcours de soins et à faciliter leur transition entre la pédiatrie et la médecine adulte. L’engagement de l’an dernier s’est pour sa part déjà concrétisé sous forme d’un lieu unique d’accueil pour toutes les personnes victimes de violences, leur offrant un parcours global et sécurisant. »

La feuille de route 2026 s’inscrira dans la continuité de l’effort consenti en 2025.

FIN

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lesquelles le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT cible la décompensation aigüe sur cirrhose (Acute on-Chronic Liver Failure – ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décompensation aiguë (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (AO). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier. L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à fort potentiel – des stades précoces jusqu’aux phases avancées de pré-commercialisation – s’est concrétisée en 2024 par l’approbation accélérée d’Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.4 Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d’une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique – NASH). GENFIT, une entreprise certifiée BCorp™ depuis 2025, est installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis). La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, et en particulier des déclarations prospectives relatives à la feuille de route ESG pour 2026. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées aux programmes non cliniques et précliniques, la reproductibilité des résultats précliniques, la transposition des données issues de modèles animaux à la biologie humaine, la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l'approbation et le succès commercial d'elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de la Société déposé le 03 avril 2026 (n° D.26-0221) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACTS

GENFIT | Investisseurs

Jean-Christophe Marcoux – Chief Corporate Affairs Officer | Tel: +33 3 2016 4000 |

jean-christophe.marcoux@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Agence Maarc | Tel : 06 87 88 47 26 |bruno.arabian@maarc.fr

Stephanie BOYER – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | stephanie.boyer@genfit.com

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com

1 https://www.forumresearch.org/

2 CHU de Lille Fonds de Dotation

3 Situé à proximité directe du Parc Eurasanté où sont implantés le siège social et les laboratoires de GENFIT, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille est l’un des plus importants établissements publics de santé du Nord de l’Europe : https://www.chu-lille.fr/decouvrez-le-chu-de-lille/

4 Élafibranor est mis sur le marché et commercialisé notamment aux Etats-Unis et en Europe par Ipsen sous la marque Iqirvo®

Pièce jointe