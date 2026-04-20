Déclaration hebdomadaire rachat d’actions du 13 avril au 17 avril 2026

 | Source: TECHNIP ENERGIES TECHNIP ENERGIES

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 13 avril 2026 au 17 avril 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteurCode identifiant de
l’émetteur (Code LEI)		Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €)Code MIC
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7013/04/2026NL001455947820 30639,3949XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7014/04/2026NL001455947820 06739,8655XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7015/04/2026NL001455947819 65439,8401XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7016/04/2026NL001455947819 98140,0363XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7017/04/2026NL001455947820 14139,7185XPAR
   TOTAL100 14939,769605 

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.

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Vice-président Relations Investisseurs  Responsable Relations presse & Réseaux sociaux
Tel: +44 207 585 5051Tel: +33 1 47 78 22 89 
Email: Phillip Lindsay   Email: Jason Hyonne

                                         

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