Briser le monopole de la valeur des RWA : Zoomex lance le Carnaval Airdrop du SpaceX Token avec une cagnotte de 300 000 $





MAHÉ, Seychelles, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les marchés financiers mondiaux observent attentivement l’émergence d’une « économie interstellaire », l’accès aux géants technologiques de premier plan ne devrait plus rester le privilège d’une poignée d’investisseurs. Aujourd’hui, la plateforme mondiale de trading d’actifs numériques Zoomex annonce officiellement le lancement de son très attendu token RWA (Real-World Asset) – le SpaceX Token .

Exemple phare de la « tokenisation d’actifs licornes », le SpaceX Token est de plus en plus considéré comme un cas emblématique de la « transformation on-chain des actifs privés » et du « déblocage de liquidité pré-IPO ». Parallèlement, Zoomex lance le « Carnaval Airdrop SpaceX Token », distribuant une cagnotte totale de 300 000 $ (soit l’équivalent de 300 SpaceX Tokens), invitant les utilisateurs du monde entier à être témoins et à profiter de la prochaine vague de croissance de l’industrie spatiale commerciale.

Vision de marque : simplifier le trading à l’ère de l’« effet Musk »

Depuis sa création, Zoomex s’engage à construire un environnement de trading simple, intuitif et performant pour les utilisateurs du monde entier. Nous sommes conscients que la complexité et les barrières à l’entrée élevées ont longtemps empêché les investisseurs particuliers d’accéder aux actifs de qualité.

« Nous avons toujours eu pour objectif d’éliminer les barrières du trading », a déclaré un porte-parole de Zoomex. « SpaceX, fondée par Elon Musk, a atteint une valorisation privée de 1 250 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des trajectoires de croissance les plus remarquables de l’industrie moderne. Pourtant, l’accès est resté longtemps limité. En listant le SpaceX Token grâce à l’innovation RWA, Zoomex entend rendre cette opportunité rare accessible à tous les utilisateurs de manière simple et fluide. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, Zoomex vous permet de vous positionner sur l’avenir en toute simplicité. »

Carnaval Airdrop : une cagnotte de 300 000 $ pour les utilisateurs du monde entier

Afin de permettre à davantage d’utilisateurs de découvrir le potentiel des actifs RWA, Zoomex a conçu une structure de récompenses à plusieurs niveaux pour cette campagne, avec une cagnotte totale de 300 000 $.

Volet Grand Public : accès facilité, cagnotte de 60 000 $ à partager

Un parcours hautement accessible a été créé pour les utilisateurs du quotidien. Pendant la durée de la campagne, les nouveaux utilisateurs comme les utilisateurs existants peuvent accéder à la cagnotte en accomplissant de simples tâches de dépôt ou de trading. Une cagnotte totale de 60 000 $ sera distribuée entre les participants. Il ne s’agit pas d’une simple campagne – c’est une porte d’entrée vers les actifs rares de premier plan.





Volet VIP : privilèges exclusifs, cagnotte de 240 000 $ à partager

Pour récompenser les soutiens de longue date de la plateforme, le segment VIP alloue un total de 240 000 $.

Récompenses VIP exclusives : avantages progressifs en fonction du niveau VIP – plus le niveau est élevé, plus l’allocation est importante.

Avantages VIP nouveaux et de retour : que vous veniez d’accéder au statut VIP ou que vous reveniez sur la plateforme, des récompenses exclusives en tokens vous attendent pour soutenir la croissance de votre portefeuille.





Remarque : en raison de la nature hautement limitée des SpaceX Tokens, toutes les récompenses suivent le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les règles détaillées d’allocation et les conditions de participation sont disponibles dans le centre de campagnes officiel de Zoomex.

Équité, transparence et confiance dans le trading

Chez Zoomex, les droits de participation de chaque utilisateur sont pleinement respectés. Afin de garantir l’équité, la transparence et l’intégrité tout au long de la campagne, nous avons mis en place des règles opérationnelles claires :

1. Inscription facile : il suffit aux utilisateurs de cliquer sur le bouton « S’inscrire » sur la page de la campagne pour participer à l’airdrop.

2. Environnement sécurisé : des systèmes avancés anti-abus et anti-arbitrage sont en place pour garantir que les récompenses ne soient distribuées qu’aux traders authentiques.

3. Cadre réglementaire : la campagne se déroule dans des régions conformes désignées, et Zoomex se réserve le droit de vérifier les comptes suspects afin de maintenir un écosystème de trading sain.

Pionnier de l’innovation RWA et du partage de valeur

Le lancement du SpaceX Token marque une nouvelle étape majeure pour Zoomex dans le secteur des RWA. Il représente non seulement une innovation financière, mais aussi un engagement plus large en faveur de la création de valeur partagée avec les utilisateurs.

Sur Zoomex, le trading n’est plus un simple jeu de chiffres – il devient une opportunité de participer à la croissance des entreprises technologiques les plus avant-gardistes au monde.

Connectez-vous dès maintenant sur Zoomex, entamez votre parcours de trading simplifié et partagez le dividende de croissance interstellaire RWA de 300 000 $.

Carnaval Airdrop SpaceX Token

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 700 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s’engage également en faveur de l’équité, de l’intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d’un moteur de matching haute performance et d’un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l’état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure de ses produits et l’expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l’écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu’ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l’AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus : Website | X | Telegram | Discord

Contact

Name: Catherine Shi

Email: catherine.shi@zoomex.com

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